Comissão Europeia oferece bolsas de estudos a pesquisadores

Mundo – As inscrições para o programa de estudos europeu “Individual Fellowships das Marie Skłodowska-Curie Actions” estão abertas e podem ser feitas até 9 de setembro. O programa foi criado pela Comissão Europeia, o órgão executivo do bloco europeu e oferece bolsas da União Europeia a pesquisadores de qualquer lugar do mundo. Este ano, o programa conta com um orçamento de €328 milhões para o ano de 2020.

A iniciativa é voltada para oito grandes áreas da ciência: Ciências Ambientais e Geociências, Ciências Biológicas, Ciências da Informação e Engenharia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais e Humanidades, Física, Matemática e Química. A única restrição de temas refere-se à pesquisa sobre energia nuclear, contemplada por outros editais na Europa.

Para concorrer às ao programa é necessário que os candidatos já possuam doutorado ou comprovem ter dedicado, no mínimo, quatro anos à alguma pesquisa acadêmica.

O que a bolsa oferece?

Além das despesas com os estudos, a bolsa europeia também oferece a viagem ao país de pesquisa. De acordo com o guia de candidatura do programa, os pesquisadores receberão um salário bruto de €4.880 por mês, corrigido segundo o país de destino (o que significa que valor final varia), e do qual devem ser deduzidos impostos e outras contribuições.

O dinheiro, que é encaminhado à instituição à qual o pesquisador está ligado, também cobre as despesas pessoais e da família do pesquisador. Além da mesada, o pesquisador recebe um valor de €600 (3.351,68) por mês para despesas de mobilidade como deslocamento e moradia.

Quando o estudante tem um vínculo por meio do matrimônio, ou uma ligação equivalente, recebe um valor extra de €500, equivalente a R$ 2.793,07 por mês, independentemente do país europeu em que estude. Também há valores complementares para pesquisadores que tenham filhos.

Seleção

Para se candidatar ao programa, basta encaminhar o currículo acadêmico e uma proposta de pesquisa escrita, com até 10 páginas (sem contar os anexos), de acordo com a universidade desejada durante o intercâmbio. Se você se interessa por um programa disponível em Oxford, por exemplo, deve destacá-lo logo de cara. Cada proposta será avaliada em uma área de conhecimento. Para as Individual Fellowships.

O processo pode ser feito online por um portal específico para os participantes. O prazo final para inscrição é dia 9 de setembro, às 17h no horário local de Bruxelas, onde fica a sede da Comissão Europeia. Portanto, é bom se para entregar os documentos necessários para inscrição até o meio dia, no horário de Brasília.

Sobre o programa

Um dos objetivos da “Individual Fellowships das Marie Skłodowska-Curie Actions” é garantir melhor empregabilidade e aperfeiçoamento profissional.

O objetivo, além de monitorar o progresso do pesquisador, é identificar outras necessidades para seu aperfeiçoamento. Uma das áreas de atuação desse plano seria garantir recursos para a participação em conferências e incentivar a publicação em periódicos científicos.