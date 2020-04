Inscrições abertas de bolsa de estudo para empreendedor no Reino Unido

Manaus – A Universidade de Exeter está oferecendo uma bolsa integral para empreendedores que já tenham estudos na área de negócios e que consigam comprovar sua aptidão para a área de estudos na candidatura. A bolsa é para o mestrado científico em empreendedorismo e gestão de inovação. As inscrições vão até 30 de abril.

São duas bolsas integrais para o programa. No entanto, uma delas é dedicada a candidatos do Reino Unido e da União Europeia, enquanto a outra é voltada para estudantes internacionais. Ambas cobrem totalmente os custos da anuidade da universidade durante um ano (que é a duração do programa em tempo integral). Depois desse período, cabe aos candidatos arcar com despesas como passagens aéreas e acomodação durante os estudos.

Como se candidatar

Para se candidatar, é necessário já ter concluído pelo menos a graduação em uma área relacionada a negócios. Para candidatos brasileiros, também é necessário comprovar proficiência em inglês por meio do exame IELTS, com nota mínima de 7.0 e notas superiores a 6.0 em todas as partes da prova.

Em seguida, os candidatos deverão gravar um vídeo de 5 minutos de duração se apresentando. Esse vídeo deve ser composto por 1 minuto de apresentação pessoal, 3 minutos falando uma ideia sua, os problemas que ela resolve e o impacto positivo que ela pode ter no mundo, e 1 minuto final falando da importância da bolsa para seus planos futuros.

Os convidados assistirão uma aula online com o diretor do programa de mestrado. A aula será ministrada após o dia 30 de abril, e os candidatos terão até 21 de maio para enviar seus vídeos. Os bolsistas selecionados serão anunciados até 1 de julho.