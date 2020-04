Reitor da Universidade de Lisboa palestra para professores do AM

Além das transmissões nos canais abertos da TV Encontro das Águas, os estudantes e professores das duas redes podem ter acesso aos conteúdos das rodas de conversa pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e no canal do projeto “Aula em Casa”, no YouTube | Foto: Divulgação

Manaus - O doutor António Nóvoa, professor catedrático Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e reitor honorário da mesma universidade, é o convidado da segunda edição da roda de conversa “Diálogos Formativos”, que vai ao ar nesta quarta-feira (15/04), a partir do meio-dia, nos canais 2.2, 2.3 e 2.4 da TV Encontro das Águas. A atividade, realizada pelas secretarias de Estado de Educação e Desporto e Municipal de Educação (Semed-Manaus) – por meio do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan) e da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), respectivamente –, terá como tema “Alunos on-line e professores off-line: Os desafios da escola e do professor no cenário de mudanças do século 21”.

A roda de conversa tem duração de 40 minutos e contará, ainda, com a participação do secretário executivo adjunto pedagógico da Secretaria de Educação, Raimundo Barradas; da professora Wilmara Monteiro, especialista em Informática e Educação e Educação a Distância; e da professora e diretora do Cepan, Ana Lucena, que ficará responsável por mediar o debate. Quem não conseguir acompanhar os “Diálogos Formativos” ao vivo terá nova oportunidade, também na quarta-feira, a partir das 16h10, no canal 2.5 da TV Encontro das Águas.

Com a parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, integrando o projeto “Aula em Casa”, a roda de conversa deverá atender professores das redes estadual e municipal de Educação, que devem acompanhar e interagir nas transmissões.

Ana Lucena se disse honrada por António Nóvoa ter aceito o convite de participar dos “Diálogos Formativos”.

“O professor António Nóvoa possui uma fala muito clara e objetiva sobre os desafios no campo de formação dos professores, especificamente esses desafios da contemporaneidade. Ele é dono de um pensamento bastante apurado e atualizado sobre diversas áreas, como a História e Psicologia Educacional e Educação Comparada, compreendendo os processos de formação na Europa e América Latina e a partir dos diversos contextos sobre a formação de professores, para que, como coletivo de professores, consigamos compreender e aprofundar, da melhor maneira possível, a nossa visão sobre o campo da formação”, elogiou a diretora do Cepan.

De acordo ela, ainda, durante a roda de conversa, especialistas discutirão sobre o reflexo da tecnologia digital na Educação. “Neste encontro, o objetivo é debater sobre essa mudança que, como pontua Nóvoa, já deveria ter acontecido na escola, mas que, agora, pelo contexto que se impõe, vai precisar de coragem para mudar e abertura para pensar novos processos de aprendizagem com o advento da revolução digital”, completou Ana Lucena.

Chefe da DDPM, Rita Esther de Luna explicou que a perspectiva é que, cada vez mais, professores, pedagogos, diretores e todos os envolvidos com a Educação participem das ações propostas pelas secretarias. “Nesta edição, teremos a oportunidade de receber o professor António Nóvoa para discutir conosco sobre possibilidades de mudança na Educação. Para nós, é uma experiência única de diálogo e de renovação de ideias”, destacou Rita.

Sobre os debatedores

Possuidor de um pensamento apurado e atento aos desafios do mundo da Educação na contemporaneidade, o professor António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa é doutor em Ciências da Educação (Universidade de Genebra) e em História Moderna e Contemporânea (Paris 4-Sorbonne). Ele é, ainda, autor de mais de 150 publicações, entre livros, capítulos e artigos, editados em 12 países. É embaixador da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), onde figura como Representante Permanente de Portugal desde 2018.

Já a professora Wilmara Monteiro é especialista em Informática e Educação pela Universidade Estadual do Pará (Uepa); em Educação a Distância, pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, em parceria com o Exército Brasileiro; e em Design Instrucional, pelo Centro Universitário Senac São Paulo. Atualmente, ela é diretora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), na Secretaria de Estado da Educação e Desporto.

Meios de transmissão

Além das transmissões nos canais abertos da TV Encontro das Águas, os estudantes e professores das duas redes podem ter acesso aos conteúdos das rodas de conversa pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e no canal do projeto “Aula em Casa”, no YouTube.

