Estabelecer rotina de estudo é importante na quarentena

Professores, pais e alunos lidam com novos desafios nesse período de quarentena por conta da pandemia da Covid-19, de acordo com a pedagoga do ensino fundamental do 1º ao 5º ano na Escola SESI Dr. Francisco Garcia, Luana de Freitas.

“Nesse período é necessário nos reinventarmos e termos a tecnologia como nossa aliada”, observa.

A pedagoga do SESI explica que é importante que os pais ou responsáveis estabeleçam uma rotina de estudo e lazer em casa para as crianças, como ler um livro, rever os conteúdos já estudados, fazer pesquisas, criar jogos com materiais recicláveis, ou até mesmo resgatar as brincadeiras que estimulam o raciocínio lógico como dama, xadrez, banco imobiliário, varetas, jogo da memória e de montagem.

“Contar histórias da infância e manter o diálogo familiar também são atitudes fundamentais para o desenvolvimento integral da criança”, aponta a pedagoga. Para estabelecer uma rotina de estudos em casa, os pais precisam tomar algumas medidas como: determinar um horário de estudos, por exemplo, das 8h às 12h; escolher um espaço mais tranquilo da casa.

Os alunos a partir do 4º ano do ensino fundamental já têm uma autonomia para seguir os estudos sozinhos, precisando apenas de apoio quando necessário, enquanto alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental precisam que os pais estejam próximos, orientando e acompanhado seus filhos, esclarece a pedagoga.

“É importante que as crianças não confundam o momento excepcional como sendo tempo somente de brincadeiras. É necessário explicar a elas que devem cumprir com a nova rotina de estudo estabelecida”, esclarece a pedagoga.

Em relação ao uso da internet, a pedagoga explica que quando bem utilizada e acompanhada pelos pais apresenta uma série de ferramentas educacionais que possibilitam acesso a conteúdo curricular por meio de videoaulas, à atividade cultural musical, a museus, estudos de idiomas, assim como entretenimento por meio de jogos, videoclipes, filmes, séries, entre outros, de acordo com a pedagoga.

*Com informações da assessoria