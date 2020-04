Samsung Ocean oferece cursos on-line gratuitos a partir desta segunda

Manaus – O momento vivido pela sociedade pede atitudes inovadoras e, assim, o Samsung Ocean, iniciativa que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica, anuncia um novo formato para continuar a atender ao público no período de distanciamento social. Os cursos, antes exclusivamente presenciais e divididos entre as sedes de Manaus e São Paulo, foram unificados em uma agenda online e seguem com inscrições gratuitas para todo o Brasil a partir de hoje.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.oceanbrasil.com ou o aplicativo Samsung Ocean, disponível para download na Play Store. O cronograma das atividades está listado abaixo, com detalhes sobre cada um dos cursos. São destaques temas como inteligência artificial, Bixby, que é o recurso de voz da empresa, desenvolvimento de jogos e Internet das Coisas.

“Esses são apenas os primeiros cursos que ofereceremos de forma remota. A primeira fase será mais conceitual e teórica, e depois traremos uma abordagem mais prática em um segundo momento, com treinamentos, workshops e desafios práticos, sempre prezando pela comodidade de nossos alunos”, afirmou Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

Além da agenda nacional unificada, as atividades regionais do Samsung Ocean também migraram para o online. Em São Paulo, o Intensivo #8, programa de pré-aceleração de startups, havia começado em fevereiro com aulas presenciais e já em março passou a ter acompanhamento via internet dos participantes. Em Manaus, o Oceanlab #2 também seguiu esse caminho e aplicará, a partir de hoje, treinamentos, laboratórios e mentorias de forma remota.

Confira a programação dos cursos confirmados:

23/4 - 10h às 12h Inteligência Artificial - Como ela está presente no seu dia-a-dia

23/4 - 14h às 16h Introdução ao desenvolvimento de jogos com Unity

27/4 - 18h às 20h Introdução ao BlockChain

28/4 - 10h às 12h Assistente virtual de voz em Bixby - Trazendo inteligência à interface

29/4 - 16h às 17h Introdução à Internet das Coisas

30/4 - 15h às 16h Fundamentos da análise de dados

30/4 - 18h às 20h Introdução ao Tizen

Sobre o Samsung Ocean

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 71 mil pessoas já passaram pelo Samsung Ocean e cerca de 3.300 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa.

*Com informações da assessoria