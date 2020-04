Roda de conversa "Sala do Professor" será transmitida em canal de TV

Manaus - Já parou para analisar a forma como você se comunica? Essa e outras questões serão discutidas, nesta quarta-feira (15), a partir das 11h20, durante a terceira edição da roda de conversa “Sala do Professor”. Com o tema “Comunicação Assertiva”, a atividade da Secretaria de Estado de Educação e Desporto será transmitida ao vivo pelos canais 2.2, 2.3 e 2.4 da TV Encontro das Águas e pela Internet. O objetivo é orientar os profissionais do magistério que integram o projeto “Aula em Casa”.



A roda de conversa terá duração de 40 minutos e contará com a participação do secretário de Estado de Educação e Desporto em exercício, Luis Fabian Barbosa, e da advogada e especialista em Comunicação Empresarial e Marketing, Daniela Cardoso.

De acordo com Luis Fabian, a “Sala do Professor” é uma ferramenta importante para os professores que participam do regime especial de aulas não presenciais. “Neste momento de pandemia do novo coronavírus, é essencial que nossos educadores acompanhem a roda de conversa, pois nela daremos orientações e sanaremos algumas das principais dúvidas que cercam o projeto ‘Aula em Casa’. Ela [a atividade] funciona como uma formação necessária, só que à distância e com segurança”, destacou o secretário em exercício.

Durante o bate-papo, o público poderá interagir e mandar perguntas à equipe pedagógica da pasta, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo “Mano”, o mesmo que está sendo utilizado pelos alunos e professores no regime especial de aulas não presenciais. Quem não conseguir acompanhar a “Sala do Professor” terá nova oportunidade, também nesta quarta-feira, às 16h20, nos mesmos canais.

Transmissões

"Sala do Professor” é uma ferramenta importante para os professores que participam do regime especial de aulas não presenciais | Foto: Divulgação

Além dos canais abertos da TV Encontro das Águas, a “Sala do Professor” será transmitida pelo YouTube, aplicativo “Mano”, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e página oficial da Secretaria de Estado de Educação e Desporto no Facebook.



Sobre a convidada

Daniela Cardoso é advogada e especialista em Comunicação Empresarial e Marketing e Direito Público, com 19 anos de experiência na área da Comunicação. Professora da Wyden FMF e da Escola do Legislativo, ela é idealizadora do treinamento “Oratória de Impacto e Linguagem Corporal” e atua com mentoria em oratória e treinamento para entrevistas.

*Com informações da assessoria