Marinha do Brasil prorroga inscrições de Concurso Público

A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o Concurso Público do Colégio Naval (CN) até o dia 26 de abril. São 143 oportunidades para rapazes brasileiros (nato), com 15 anos completos e menos de 18 no dia 1º de janeiro do ano de incorporação, além do ensino fundamental completo e demais requisitos. Após a realização do concurso, o curso tem seu prosseguimento sob regime de internato no período de três anos no qual serão ministradas disciplinas de ensino médio e formação militar naval.

Durante o curso, há diversos benefícios, como: bolsa-auxílio de R$1.044,00 mensais, alojamento, alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar e alimentação.

As inscrições para o concurso do Colégio Naval serão aceitas até o dia 26 de abril de 2020. A taxa de inscrição é de R$ 65,00 e o candidato pode fazer o pagamento até o dia 30 de abril de 2020. A isenção da taxa pode ser solicitada por meio do e-mail [email protected], daquele que pertença à família inscrita no CadÚnico, do Governo Federal, com renda familiar inferior ou igual a meio salário-mínimo e bem como para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Sobre a prova

Os candidatos farão Prova Escrita Objetiva, que serão realizadas em dois dias seguidos. No primeiro dia é aplicado prova de matemática (20 questões) e de inglês (20 questões). Já no segundo dia, os candidatos realizarão provas de Português (20 questões), Estudos Sociais (12 questões), Ciências (18 questões) e Redação. Aqueles que passarem na prova realizarão os testes complementares, que são formados por: Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (corrida e natação), Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração.

Sobre o Curso

O Colégio Naval é um estabelecimento de ensino da Marinha, localizado em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde são ministrados o ensino básico em nível médio e a formação militar-naval. Os alunos estudam em regime de internato pelo período de três anos letivos. O curso é totalmente gratuito.

Durante esse curso, o aluno perceberá remuneração atinente a essa graduação, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. O curso é denominado “Curso de Preparação de Aspirantes”, e destinado ao preparo intelectual e físico do aluno visando uma futura seleção para o ingresso na Escola Naval.

Serviço

Cargo: Aluno do Colégio Naval

Vagas: 143

Inscrições: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Taxa: R$ 65,00

Período: Até 26/04/20

Data da Prova: A ser definida

