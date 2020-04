Instituto TIM oferece curso gratuito para professores à distância

Nada voltará a ser como antes. Diante do isolamento social no combate à transmissão do novo coronavírus, as formas de consumo de conteúdo, compra, trabalho e interação caminham para se digitalizar de vez. Neste cenário, a consolidação do ensino a distância ganhou força.

O TIM Tec, plataforma do Instituto TIM construída com este pilar, oferece cursos gratuitos, livres e a distância sobre diferentes temas. Um deles é o de Produção de Vídeos Educacionais para Web, voltado para profissionais da área.

O boom de educação a distância obriga professores, alunos, colégios, faculdades e cursos a se adaptarem à nova realidade. Ao longo de sete aulas, o curso aborda o processo de aprendizagem humana, associando temas como educação e tecnologia. As videoaulas detalham o quanto a tecnologia está inserida no nosso cotidiano – ainda mais agora - e como ela pode ser útil no processo do ensino.

O conteúdo didático percorre tópicos como equipamentos necessários para a produção de um vídeo, o planejamento a partir de um roteiro, a organização do cenário para a gravação, edição, finalização e publicação de um vídeo. As sete aulas apresentam recursos e softwares disponíveis para o trabalho, com foco nas pessoas que possuem pouca familiaridade com o universo tecnológico.