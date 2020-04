Estimular a leitura é uma excelente atividade com as crianças

O isolamento social para a prevenção ao coronavírus mudou radicalmente a rotina das famílias. Quem tem filhos, de repente teve que lidar com a suspensão das aulas e o tempo livre extra das crianças em casa. Uma boa atividade para esse período é estimular a leitura. Para ajudar nessa tarefa, a Livraria Leitura do Amazonas Shopping listou alguns livros que indica para serem compartilhados com as crianças.

A primeira indicação é o livro Pai de Menina, do apresentador Marcos Mion. Ele é conhecido por sua criatividade, irreverência, talento e capacidade de comunicação, sendo um dos grandes nomes do entretenimento nos últimos 20 anos. Consciente da importância da relação com seus três filhos para todos os campos da sua vida, Mion se procura, com o livro, despertar os homens para essa oportunidade imperdível, que é ser pai.

Pai de Menina | Foto: Divulgação

Em Pai de Menina, Mion propõe um movimento que incentiva o homem a ser sensível, não ter vergonha de demonstrar amor nem de se envolver com “as coisas de menina”, saber a sua importância na vida de sua filha, seguir sua intuição paterna e, acima de tudo, ser presente. Mion apresenta práticas corriqueiras para se aproximar da filha e pequenas atitudes que são a chave para ser bom pai, sempre usando exemplos reais do dia a dia com a sua própria filha, Donatella, a Doninha.

Detone Stef | Foto: Divulgação

Outro livro excelente para pais e filhos é o Detone Stef, também de Marcos Mion. Nessa obra, o autor propõe o desafio para todos os pais: passar mais tempo de qualidade com os filhos, apenas brincando e curtindo. Para ajudar na tarefa, ele reuniu 46 atividades lúdicas e 20 adivinhas, que vão levar pais e filhos a se divertirem. Dentre elas, corridas, origamis, desenhos, cartas e jogos.

Turma da Mônica | Foto: Divulgação

A Turma da Mônica nunca sai de moda e é sempre uma boa leitura para pais e filhos. No livro Como? Onde? Por quê?, as crianças vão descobrir as respostas para as perguntas mais cabeludas sobre o corpo humano, os animais e o planeta terra. Perfeito para as mentes mais curiosas, este livro está recheado com muita informação, fotos, desenhos coloridos e cartoons, tornando a leitura pra lá de divertida. Tem também sugestões de atividades simples relacionadas aos temas abordados e um teste ao final de cada seção, para saciar a curiosidade.

Turma da Mônica - Lendas Brasileiras | Foto: Divulgação

Também da Turma da Mônica, outra opção é o livro Lendas Brasileiras, que reúne as histórias mais conhecidas do país e que as crianças adoram, como Boto Rosa, Saci, Curupira, Mula sem Cabeça, entre outras. Todas as lendas são representadas pelos personagens da Turma da Mônica.

Grandes Descobertas - Luccas Neto | Foto: Divulgação

O super youtuber Luccas Neto escreveu a coleção Grandes Descobertas. Em quatro livros ilustrados e coloridos, ele apresenta os animais, o corpo humano, os dinossauros e o meio-ambiente para o seu público-infantil.

Diário de um banana | Foto: Divulgação

Outra opção de leitura é o livro Diário de um Banana – Quebra Tudo. Nesta história, Greg e sua família acabam de receber uma herança inesperada e vão usar o dinheiro para reformar a casa. Mas, obras são sempre uma caixinha de surpresas. E os Heffley vão aprender isso da pior maneira possível. Todo tipo de problema começa a surgir: madeira podre, mofo tóxico, bichos indesejados e coisas ainda mais sinistras.

O Grande Livro de Ciências | Foto: Divulgação

Encerrando as indicações, tem O Grande Livro de Ciências, que reúne anotações sobre a vida, o universo e tudo mais do canal do youtube Manual do Mundo. A obra já vendeu um milhão de exemplares no mundo. Com mais de 12 milhões de inscritos, o Manual do Mundo é considerado pelo Guinness o maior canal de youtube de Ciência e Tecnologia em língua portuguesa do planeta.



*Com informações da Assessoria