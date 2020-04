Universidade oferece bolsas de graduação e mestrado no Reino Unido

Mundo - As inscrições para as bolsas de graduação e mestrado da Transform Together, na Universidade Sheffield Hallam, localizada no Reino Unido estão abertas e vão até 31 de maio, a instituição de ensino oferece desconto de 50% no valor da anuidade para cursos de graduação e pós-graduação.

A universidade disponibiliza ainda cursos em diversas áreas, incluindo design de games, engenharia, biologia molecular, arquitetura e design de produtos.

Os cursos oferecidos pelo programa devem iniciar em setembro deste ano e as bolsas são renováveis para cada ano da graduação, de acordo com desempenho do estudante. Para os cursos de mestrado, que possuem dois anos ou mais de duração, a universidade oferece o desconto de 50% na anuidade, mas que vale somente para o primeiro ano.

Como concorrer

Para se inscrever, é necessário se candidatar para o curso de interesse diretamente com a universidade. Esse procedimento segue o modelo de muitas instituições estrangeiras, é necessário que o candidato realize cartas de recomendação, essays (trabalho analítico ou literário) e comprovação de domínio na língua inglesa. Notas exigidas em testes como TOEFL e IELTS variam de acordo com o curso e devem ser analisadas previamente.

Caso seja aceito pela Universidade Sheffield Hallam, o estudante deve preencher um formulário online para submeter sua candidatura à bolsa de estudos. O candidato também deve enviar seu histórico acadêmico para o endereço de e-mail [email protected] até a data limite de 31 de maio.

Os selecionados para a bolsa parcial serão contatados pela Universidade Sheffield Hallam em até um mês depois do encerramento das inscrições, ou seja, até o fim de junho.

Benefícios