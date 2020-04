Criança e livro: como torná-los melhores amigos?

Permitir-se viver as experiências com intensidade é a principal mensagem deixada para as crianças no livro “Se pular, vai voar”, da pedagoga e escritora Graziele Ferreira.



A obra conta a história de um mago trapalhão insatisfeito com as mágicas que realizava no planeta Lovix e desanimado com as crianças que não gostavam de suas invenções. Loel, então, partiu em direção à Terra em busca de um novo público para testar a sua mais nova criação: um pula-pula que faz voar.

Atiçadas pela curiosidade, três crianças terráqueas superaram o medo e, orientadas por Loel, começaram a voar após o terceiro pulo no brinquedo desconhecido. O menino Rui, que diferente dos amigos encarou a oportunidade de coração aberto, foi o mais tocado pela experiência. A partir disso ele nunca mais foi o mesmo: as sensações e descobertas vividas durante o voo impulsionaram o garoto a ter novos pensamentos, desejos e objetivos.

“O Mago Loel percebeu que Rui foi a criança que mais havia se envolvido com aquele voo. Certamente ele jamais seria a mesma pessoa de antes. Na verdade, Rui havia mudado por completo, ao mesmo tempo o Mago Loel também percebeu que havia mudado.” Se pular, vai voar, pág. 32.

Além da rica lição, a escritora oferece ao pequeno leitor um glossário com nove palavras usadas para contar a história. Termos como gravidade, esplendidamente e zombaria são explanados ao fim da obra. Inspirada pelas produções de Maurício de Sousa, Graziele Ferreira baseou-se nas suas experiências profissionais e no contanto com as crianças para dar vida aos personagens.

“Se pular, vai voar”, publicado pela editora Autografia, ensina de forma sensível e divertida o público infantil a viver cada momento com entrega completa para uma vida mais intensa e transformadora.

Ficha Técnica:

Título: Se pular, vai voar

Autor: Graziele FerreiraI

SBN: 978-85-518-2115-2

Páginas: 36 páginas

Formato: 20x30

Preço: R$ 40

Link para compra: https://bit.ly/3cdDqy2

Sinopse do livro: O divertido encontro de um mago trapalhão com um trio de meninos trouxe descobertas fantásticas para todos, porém apenas um menino viveu intensamente a oportunidade da mágica.

Sobre a autora: Escritora e pedagoga, Graziele Ferreira iniciou os trabalhos na educação infantil em 1997. Depois de nove anos como professora e dois como orientadora educacional, migrou para educação à distância. Inspirada por Maurício de Souza, Graziele é autora de outros dois livros: O cachorro Rimão e Tirinhas para gostar de ler.