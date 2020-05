Plataforma de pré-vestibular é lançada no Amazonas

Manaus - Muitas instituições de ensino foram pegas de surpresa e tiveram que entrar numa corrida para manter as atividades por meio do ensino, mas para o Pré-Vestibular Vetor Centro de Estudos, a transformação digital já havia começado antes mesmo da pandemia do Coronavírus. A visão de futuro fez do centro o primeiro do segmento com plataforma própria de Ensino a Distância (EaD) no Amazonas. Um dia após a suspensão das aulas, o Vetor já estava oferecendo conteúdo para seus alunos por meio da plataforma.

Segundo o coordenador pedagógico do Vetor Centro de Estudos, Albervan Cidrônio, desde o ano passado a instituição de pré-vestibular já havia iniciado o desenvolvimento da ferramenta, porém o lançamento foi adiantado após a suspensão das aulas presenciais, em virtude do surgimento do Covid-19.

“O objetivo inicial era oferecer aos nossos alunos um suporte para que eles pudessem rever as aulas presenciais e potencializarem o seu processo de aprendizagem, porém, em virtude da crise causada pelo Covid-19, vimos que é possível ressignificar esse período, construindo novas perspectivas para a educação brasileira. Nossos alunos não tiveram dificuldade para se adaptar e continuam focados na aprovação”, conta o coordenador.

Todos os esforços foram feitos para que os estudantes não atrasassem os estudos durante o período de isolamento social, e aproveitassem o tempo livre para colocar o conteúdo em dia, já que terão pela frente diversos processos seletivos e vestibulares.

Mais de 845 aulas digitais, até o momento, onde o aluno pode assistir pelo computador ou smartphone, além material didático, chat para tirar dúvidas e acompanhamento pedagógico diário estão entre os diferenciais da plataforma utilizada pelo Vetor para ajudar ainda mais na preparação dos candidatos que sonham com a aprovação nas universidades do país. O Vetor EaD está disponível através do portal www.centrodeestudosvetor.com.br/ .

Entre os alunos que aprovaram a novidade está Tainá Magalhães Ribeiro, 17 anos, do terceiro ano do ensino médio, que se prepara para conquistar uma vaga no curso de Medicina. “Com a didática parecida com as aulas presenciais, o Vetor EaD tornou a transição da rotina de estudos mais leve”, comenta.

Durante o horário da manhã, Tainá conta que se dedica às atividades da escola e, no horário da tarde, o foco se torna o cursinho. “Criei um espaço de estudos, onde começo assistindo as vídeo-aulas, e depois a resolução de exercícios e simulados”, revela a estudante.

Alta aprovação

O Vetor Centro de Estudos iniciou suas atividades com aulas em domicílio e, hoje, é referência no ensino preparatório para vestibulares. Os números do Vetor demonstram isso: cerca de 90% da turma de 2019 comemoraram a aprovação nas universidades.

Atuando no mercado há mais de cinco anos, a instituição pré-vestibular dispõe de duas unidades em Manaus: na rua Edward Costa, n° 4, bairro Adrianópolis; e na Travessa Ponta Negra, n° 14, Ponta Negra.

Além da ótima localização, as unidades contam com salas climatizadas, confortáveis, material didático próprio e uma equipe de dez professores com vasta experiência em adotar estratégias para tornar o conteúdo cada vez mais atrativo aos alunos.

Além da plataforma Vetor EaD, os alunos também contam com a ajuda da plataforma estuda.com, onde tem acesso a provas, simulados, vídeos e infográficos com resumos, entre outras vantagens que fazem toda a diferença na hora da preparação para o vestibular.

Nova Turma

No dia 11 de maio, o Vetor inicia uma nova turma, trazendo conteúdo regionalizado para o vestibular da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os alunos contarão com atualização diária de aulas na plataforma EaD.

Para o coordenador pedagógico do Vetor, Albervan Cidrônio, a internet é a principal aliada dos estudantes que estão em casa neste momento de pandemia. Com conteúdo on-line disponibilizado pelo cursinho até a semana da prova, os alunos podem optar pelo melhor horário e local para se dedicar aos estudos.

“O momento é de adaptação aos estudos e é preciso manter bons hábitos de estudante e não procrastinar. Fazer o planejamento de rotina, estudar em um espaço tranquilo, confortável e longe de distrações, sempre respeitando seus limites de horas de estudo além, claro, de ser recompensado com filmes, séries ou aquele livro que você estava louco pra ler. O importante é não desanimar com esse cenário em virtude da pandemia”, sugere Cidrônio.

