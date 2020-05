Versão digital do Enem segue a mesma estrutura de provas impressas

A partir deste ano o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passa a ter a versão digital da prova. Além da versão tradicional, impressa, prevista para os dias 1º e 8 de novembro, haverá a possibilidade de realizar a seleção por meio de um computador, nos dias 22 e 29 de novembro. A opção por uma das modalidades será feita no período de inscrições, entre 11 e 22 de maio.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação, explica que o Enem digital é a transição do modelo tradicional, impresso, utilizado há mais de 100 anos, para o futuro, que é a aplicação digital dos exames e avaliações. A ideia surgiu para que os alunos possam ter mais de uma opção de data para realizar o Enem. Em 2020, teremos dois Enem, um impresso e outro digital. Em 2021, serão três, um impresso e dois digitais, todos em datas diferentes. O objetivo é que em 2026 só haja a versão digital.

Segundo o presidente do Inep, Alexandre Lopes, os alunos podem ficar despreocupados, já que o Enem Digital terá o mesmo esquema de segurança já aplicado na versão tradicional. “A prova não é feita no computador da pessoa. A prova é feita em locais próprios. Assim como no Enem você vai ao local de prova para fazer a prova impressa, você participante irá até um local de aplicação para fazer a prova do Enem Digital. E isso com todos os requisitos de segurança que existem também na aplicação do Enem Impresso”, garante o presidente do Inep.

Para o especialista em crimes digitais, José Antônio Milagre, o Inep é uma instituição conhecida por traçar protocolos de segurança suficientes para que não haja preconceito em relação à mudança da prova para o meio digital, mesmo porque diversas instituições no mundo já desempenham essa prática.

“Até comprovações em contrário, não há de se falar em insegurança. Existem hoje uma série de sistemas digitais de prova no mundo todo, não só para Ensino Médio, mas concurso, especificamente para certificações e que funcionam com absoluta segurança”, ressalta o especialista. “Não conheço as medidas de segurança adotadas pelo Inep, não posso falar a respeito sem ver, mas se adotadas as medidas organizativas e técnicas, especialmente as previstas na ISO 27.001, que é a norma que estabelece o sistema de gestão de segurança em informação, pode sim conceber um sistema de avaliação online sem qualquer perigo aos candidatos ou à integridade do exame.”

Locais de prova

O Enem Digital vai seguir a mesma estrutura logística do Enem impresso. As provas serão aplicadas em locais definidos pelo Inep, sob as mesmas condições de segurança e sigilo. Serão quatro provas objetivas e a redação. Cada uma das provas terá 45 questões de múltipla escolha apresentadas na tela do computador. A redação, pelo menos nesta primeira edição, será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Além disso, os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias de provas.

Provas diferentes

Como as duas modalidades serão realizadas em datas diferentes, as provas também são diferentes. Mas, segundo o presidente do Inep, ambas serão elaboradas com as mesmas fórmulas para garantir a isonomia.

“Obviamente serão provas diferentes, mas com comparabilidade. A aplicação correta da TRI, da Teoria da Resposta ao Item, como é feita pelo Inep, garante que provas sendo feitas em datas diferentes tenham a mesma complexidade, a mesma resposta, não importando se você faz o Enem Digital ou o Enem Impresso”, explica Lopes. “Importante salientar que quem fizer as provas do Enem Digital estará concorrendo às mesmas vagas do Enem Impresso.”

