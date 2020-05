Educação inclusiva é debate em Roda de Conversa na TV aberta

A roda de conversa “Diálogos Formativos” busca debater temas relacionados à nova realidade social | Foto: Divulgação

Manaus - A educação inclusiva é o tema dos “Diálogos Formativos” desta semana. O encontro realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que vai ao ar nesta quarta-feira (13), às 11h20 e às 16h20 (reprise), nos canais do projeto “Aula em Casa”, abordará os pontos e contrapontos da modalidade em tempo de pandemia. Além das transmissões pela TV, estudantes e professores da rede pública podem ter acesso ao conteúdo pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), YouTube, plataforma Saber+ e aplicativo “Mano”.

O debate será mediado por Marisol Coelho, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que vai receber as mestras no assunto, Hortência Macêdo, do Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE-AM), e Cintia Cavalcante, também da Semed-Manaus.

Pais e docentes que queiram interagir podem enviar as perguntas pelo link: https://bit.ly/35Tx6Jn. As perguntas e observações devem ser enviadas com identificação e serão respondidas pelas convidadas.

Sobre a atividade

A roda de conversa “Diálogos Formativos” é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação e Desporto com a Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus), promovendo o debate sobre temas relacionados à nova realidade da sociedade e, ao mesmo tempo, à Educação. A ideia é contar, em todas as edições, com a participação de professores e especialistas da área.

*Com informações da assessoria