Lives estimulam o hábito da leitura durante o isolamento social

Manaus - Como forma de incentivar a leitura durante a quarentena, a UniNorte – Centro Universitário do Norte lançou o Projeto Ser Leitor, que consiste em uma série de lives sobre a prática da leitura.

As palestras ocorrem nos dias 13, 14, 15, 19 e 22 de maio, no perfil da Instituição no Instagram (@uninortemanaus).As conversas serão coordenadas por professores da Instituição com a participação de convidados especialistas em Educação, Linguagem e áreas afins. Uma das coordenadoras do projeto, a professora do curso de Letras da UniNorte, Dorotea Costa, explica o propósito da ação. “O Ser Leitor nasceu com a responsabilidade de incentivar, promover e possibilitar ao aluno-leitor, em isolamento social, uma interação com as diferentes literaturas a partir de ambientes virtuais”, diz.

A professora ressalta que o conteúdo das lives ajudará na formação de todo cidadão-leitor, uma vez que possibilitará a aquisição de conhecimento e condução dos leitores para novas realidades.

Concurso

Além das lives, o projeto Ser Leitor promove um concurso de fotografia com a temática “Ser leitor em tempos de pandemia”. Para participar, basta submeter uma foto, entre os dias 18 e 22 de maio, sinalizando nome e qual a motivação para a foto.

As inscrições podem ser feitas nos e-mails [email protected], [email protected] e [email protected] Os vencedores ganharão horas de atividades complementares e certificado de participação.

Confira a programação

13/5 - 19h – “A literatura como interpretação da realidade em tempos de pandemia”, com professor Cícero Ferreira de Aquino Junior e mestre em Letras Daniela Branquinho;

14/5 - 16h – “Trabalhando atividades de leitura em época de quarentena”, com professores Marta Rodrigues e Wenderson Cruz;

15/5 - 19h – “Gráficos exponenciais: eu sou leitor?”, com professores Raimundo Nonato dos Santos e Felipe da Costa Negrão;

19/5 - 19h – “Isolamento social, não: eu sou leitor!”, com professores Ecila Mabelini e Sérgio Freire;

22/5 - 19h – “Da gripe espanhola a Covid-19: ser leitor faz diferença em tempos de isolamento social?”, com professora Sarah Araújo e pesquisadora Rossineide de Melo Gama.

