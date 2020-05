Faculdades promovem mais de 700 aulas on-line durante o isolamento

Todos os conteúdos são de acesso gratuito e as transmissões acontecem de acordo com cada unidade | Foto: Reprodução

O isolamento social pegou a maioria das pessoas de surpresa. Em meio a tantas mudanças, a internet virou um serviço essencial para quem quer utilizar o tempo em casa para, além de continuar trabalhando, aproveitar a oportunidade para se capacitar ou entender um pouco mais sobre vários assuntos.

Foi pensando nesse público que as instituições UNINASSAU, UNAMA, UniNorte, UNINABUCO, UNG e UNIVERITAS, todas mantidas pelo grupo Ser Educacional, passaram a transmitir lives sobre diversos temas em seus perfis oficiais do Instagram, sempre abertas ao público. A combinação não poderia ter melhor resultado: em 700 transmissões realizadas desde o começo do mês de abril, mais de 500 mil pessoas acessaram os conteúdos.

De acordo com o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, as lives continuarão após o encerramento do isolamento. “As lives ganharam força com o isolamento social. Como instituição de ensino, temos por missão disseminar o conhecimento e essa tem sido uma ótima oportunidade. Estamos avaliando formas de fazer cada vez melhor. Iniciamos as lives motivados pela pandemia e, com uma aceitação tão significativa, entendemos que chegaram para fazer parte do ciclo de aprendizado dos nossos estudantes e da sociedade”, explica.

Entre os temas mais acessados, estão os ligados os ligados ao Marketing Digital, Planejamento Financeiro, Entrevistas de emprego e Acordos trabalhistas. A diretora acadêmica do Ser Educacional, Simone Bérgamo, explica que os assuntos mais buscados estão diretamente relacionados à pandemia e o que acontecerá pós-isolamento.

“Em um momento delicado como este, muitas pessoas estão buscando novas alternativas para seus negócios por meio do Marketing Digital e outros querem tirar dúvidas sobre as mudanças no mercado de trabalho decorrentes da COVID-19. Isso explica uma alta busca por cursos nessas áreas”, completa.

Todos os conteúdos são de acesso gratuito e as transmissões acontecem de acordo com cada unidade. As programações estão disponíveis nos sites institucionais e perfis oficiais das redes sociais da UNINASSAU, UNAMA, UniNorte, UNINABUCO, UNG e UNIVERITAS.

*Com informações da assessoria