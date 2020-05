Webinar gratuito na área de design é realizado em Manaus

O evento é gratuito, e as inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma Sympla | Foto: Divulgação

Manaus - No próximo dia 21 de maio, a FPF Tech promove a 2ª Edição do Tech Talks em Casa, das 16h às 17h30, com transmissão pelo seu canal oficial no YouTube. O bate-papo será conduzido por Élen Couto e Gilson Yamada. Élen é UI/UX Designer na FPF Tech, atua no desenvolvimento de interfaces e experiências digitais para web, apaixonada por processos de Design Thinking & Service Design.

Neste webinar será mostrado como minimizar riscos no projeto por meio da cocriação de um time multidisciplinar, para alcançar resultados mais rápidos e genuínos a partir de metodologias, processos e técnicas de Design, que são facilmente adaptáveis a diversos contextos.

A cocriação visa aumentar o envolvimento dos usuários no processo criativo, trazendo-os para colaborar diretamente com o time na hora de pensar ideias para o produto ou serviço que eles interagem. O resultado é um projeto com maior capacidade de impacto e resultados positivos, trazendo mais valor ao negócio.

A transmissão será feita pelo YouTube | Foto: Divulgação

Esta edição será voltada para estudantes e profissionais da área de design e entusiastas de métodos ágeis. De bônus, também serão apresentadas algumas dicas de como realizar um Workshop de Cocriação bem-sucedido, além de dicas de carreira e treinamentos.

Inscrições gratuitas

O evento é gratuito, e as inscrições podem ser realizadas por meio da plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/tech-talks-em-casa--2__848057



*Com informações da assessoria