Universidade oferece bolsa integral para MBA na Suécia

Manaus – Estudantes que desejam realizar MBA em países internacionais e de referência a Stockholm School of Economics (SSE), em parceria com as empresas Dagens Industri e Utbildning.se, estão oferecendo bolsa integral para os interessados em cursar MBA na Suécia. A bolsa oferecida pela universidade cobre as anuidades (tuition fees) de 495.000 coroas suecas (cerca de R$ 204.300 na cotação atual),do MBA executivo. As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de junho.

O programa de MBA da universidade é mundialmente reconhecido, este ano ele ficou em 30º lugar na lista de melhores programas executivos do Financial Times, segundo o QS University Subject Rankings a escola também é considerada uma das 100 melhores do mundo na área de Contabilidade e Finanças Gestão e Negócios, e Gestão e Ciências Sociais, no mesmo ranking ela ocupa a 41º posição para as áreas de Economia e Econometria.

A bolsa oferecida é para a edição do curso que tem previsão de início para janeiro de 2021, o MBA executivo da universidade tem duração de 18 meses, o diferencial do programa é a carga horário de meio período que permite o estudante trabalhar ou estagiar na área desejada durante o período dos estudos. Outra vantagem do programa é que não é necessário dominar o idioma sueco pois as aulas são ministradas em inglês.

Como se candidatar?

Para se candidatar é necessário preencher o formulário sueco por meio do link , embora o documento não possua uma versão em inglês o site da bolsa informa que o candidato pode preencher em inglês quando ao enunciado ferramentas de tradução também podem ajudar o participante.

Podem se candidatar pessoas de qualquer país, os pré requisitos exigem que o candidato possua graduação completa e tenha pelo menos cinco anos de experiência profissional relevante, é necessário que o candidato demonstre proficiência em inglês. No processo de candidatura, é preciso enviar informações de contato e documentos que detalhem seu perfil acadêmico e experiência de trabalho, o candidato também deve escrever um essay com até 2.500 caracteres citando motivos pelos quais você merece ganhar a bolsa.

As inscrições vão até o dia 22 de junho. Ao fim da análise das candidaturas, 12 a 15 candidatos serão notificados para fornecer mais documentos para seu application. Em seguida, 5 a 7 candidatos serão entrevistados e apresentados a um júri composto por membros da SSE e universidades parceiras, o júri escolherá um bolsista para ingressar no programa.