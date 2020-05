Como ingressar no curso de Medicina da Fametro com a nota do ENEM?

Manaus - O Centro Universitário Fametro continua com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Medicina. Uma das formas de ingresso no curso é utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos têm, ainda, as opções de transferência, quando são oriundos de outras instituições de ensino, portador de diploma de graduação e vestibular agendado, formato que está sendo adotado pela primeira vez no curso de Medicina, seguindo as orientações das autoridades de saúde, como prevenção à pandemia por coronavírus.

Caso opte pelo ingresso através do Enem, o candidato deverá apresentar os pontos obtidos em uma das provas dos dois últimos anos do exame. A classificação no processo seletivo de Medicina da Fametro se dará conforme a pontuação.

Ao todo, estão sendo oferecidas 130 vagas para ingresso no curso de Medicina, único da região Norte com nota máxima 5 na avaliação geral do Ministério da Educação (MEC). As inscrições para o processo seletivo já estão abertas, em todas as modalidades, e podem ser feitas até o dia 25 deste mês, no site https://fametro.edu.br .

Se participar do vestibular agendado, formato que está sendo adotado pela primeira vez no curso de Medicina da Fametro, o candidato, ao se inscrever, deve preencher os dados pessoais e agendar a prova, para um horário específico, que pode ser de segunda-feira a sexta-feira, entre 9h e 15h, no Campus Central da Fametro, na avenida Constantino Nery, 3000, bairro Chapada. No dia do vestibular, deverá apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Devido à pandemia é obrigatório que participe do processo seletivo usando máscara. O resultado do vestibular será divulgado em até 72 horas após a realização da prova.

Estrutura de excelência

Único da região Norte com nota máxima na avaliação do MEC, o curso de Medicina da Fametro conta com corpo docente formado por profissionais renomados. A coordenadora do curso é a médica infectologista Graça Alecrim, que foi diretora-presidente da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), instituição de referência internacional. Também faz parte do corpo docente da instituição o cirurgião George Lins de Albuquerque. Ele é o primeiro profissional da sua área de atuação a receber a certificação em Cirurgia Robótica, da empresa norte-americana Intuitive Surgical.

A estrutura de ensino do curso da Fametro tem como grande diferencial as metodologias ativas, em que os estudantes adquirem, desde o início das aulas, habilidades práticas da profissão. Por meio de parcerias com a Secretaria Estadual de Saúde (Susam), os estudantes auxiliam no atendimento a pacientes em Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), desde o primeiro período da graduação.

O curso também conta com o suporte de tecnologias de ponta, que contribuem com o processo de aprendizagem. O curso possui 19 laboratórios, divididos em consultórios, sala de simulação realística, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre outros. Através de simuladores de alta tecnologia, como a mesa anatômica 3D – a Fametro é a única instituição a possuir esse equipamento na região Norte –, o aluno consegue avaliar o funcionamento do corpo humano, em diversas situações. Outro pilar na formação dos médicos, na Fametro, é a pesquisa. Os alunos são incentivados, por meio de programas científicos, a atuar em pesquisas desde o início do curso.

*Com informações da Assessoria