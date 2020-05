Fametro abre inscrições para pós-graduação em várias áreas

Manaus - O Centro Universitário Fametro está com inscrições abertas em seis cursos de pós-graduação nas áreas de saúde e assistência social. Os cursos têm como foco segmentos que estão com demanda alta de profissionais especializados nesse período de pandemia de coronavírus e que deverão continuar em ascendência por muito tempo.

Os cursos oferecidos são: Enfermagem em Urgência e Emergência, Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Saúde Coletiva, Doenças Tropicais e Infecciosas, MBA em Gestão Hospitalar e Organizações da Saúde e Assistência Social e Família. As inscrições podem ser feitas pelo site https://fametro.edu.br/ ou nos números (92) 2101-1057 e 2101-1051.

Fametro possui mais 80 cursos de pós-graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde e um corpo docente altamente capacitado e com experiência no mercado.

Segundo a coordenadora de pós-graduação da Fametro, Telma da Silva Lopes, os reflexos da pandemia de coronavírus estarão presentes por muito tempo na sociedade. Por isso, a necessidade de ter profissionais especializados e prontos para atender a demanda. “Durante a pandemia temos visto a preocupação das autoridades de saúde com a falta de profissionais qualificados para atuar em determinadas áreas, como por exemplo, nas UTI’s”, explicou.

A coordenadora ressalta que o fato de ter maior número de profissionais especializados contribui para que o sistema de saúde e assistência esteja mais preparado para possíveis situações como essa de pandemia de coronavírus. “Além disso, essas áreas são de extrema importância no dia a dia do sistema de saúde”, afirmou.

No curso de Enfermagem em Urgência e Emergência, os profissionais são capacitados para dirigir, organizar, planejar e supervisionar atividades inerentes à área.

A pós-graduação em Enfermagem em UTI qualifica os profissionais no atendimento a pacientes gravemente doentes e nas diferentes situações críticas de Terapia Intensiva, de forma integrada e contínua com os membros da equipe de saúde. O curso de Saúde Coletiva proporciona um aprofundamento e atualização do conhecimento na área, por meio de um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar em epidemiologia, ciências sociais em saúde, planejamento e gestão.

No curso de Doenças Tropicais e Infecciosas o objetivo é formar profissionais capacitados para atuarem no diagnóstico, epidemiologia e em projetos de pesquisa. Já o curso de Gestão Hospitalar e Organizações de Saúde contribui para a formação de pessoas aptas a dirigir hospitais, clínicas, operadoras de plano de saúde, assim como atuar no gerenciamento de serviços internos, como farmácia, logística, enfermagem, entre outros.A pós-graduação de Assistência Social e Família proporciona conhecimentos sobre a Política Nacional de Assistência Social, suas diretrizes para o atendimento à família e o exercício profissional na oferta desses serviços.

*Com informações da Assessoria