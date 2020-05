Professor inova e promove gincana online para alunos de Manaus

O professor promoveu uma gincana de conhecimento para alunos durante a pandemia | Foto: Divulgação

Manaus – Criatividade na pandemia não falta para os professores. “E se fizéssemos uma gincana de Geografia? ”. Esta foi a ideia do professor Dilson Nascimento, da Escola Estadual Ruy Araújo para os alunos da 2ª série do Ensino Médio, que vão responder às questões em uma competição on-line. A atividade iniciou na quarta (20) e segue até esta quinta-feira (21).

O professor explica que procurou tirar os alunos da monotonia. Cada turma da unidade de ensino tem uma sala do Google Sala de Aula e um grupo no WhatsApp, por onde são repassados os conteúdos e avaliações.

As questões da gincana são enviadas por meio de formulário Google nos dois grupos. Dessa forma, todos conseguem participar, mesmo aqueles que não têm banda larga.

“A gincana foi uma forma que nós encontramos de motivar os alunos, porque, para participar, eles precisam estar nos dois grupos. Eles já estão há muito tempo com o ‘Aula em Casa’, e essa gincana já tem dado resultado. Os estudantes estão chamando uns aos outros, mobilizando os colegas para assistir às aulas, marcar presença e responder os questionários. O retorno já está sendo bem legal”, avalia o professor

Nascimento diz que os alunos revisaram os conteúdos para ter embasamento, já que as respostas estão nos detalhes dos vídeos. A estudante Yasmin Silva foi uma das que aprovaram a gincana.

“É uma forma mais rápida de aprendizagem sobre os temas abordados, além da premiação que incentiva o aluno a participar. Eu pesquisei sobre o assunto e tirei todas as dúvidas com o professor via WhatsApp. Assisti também à aula on-line que tinha presentes os temas”, diz a aluna.

*Com informações da assessoria

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>