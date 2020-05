Inep prorroga inscrições para o Enem até 27 de maio

Alexandre Lopes é presidente do INEP | Foto: Reprodução

BRASÍLIA - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decretou nesta sexta-feira (22) a prorrogação do prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a o dia 27 de março. A decisão foi tomada pelo próprio presidente do Inep, Alexandre Lopes, após uma reunião com os representantes estaduais.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), até às 12 horas de hoje, 5,1 milhões de pessoas já inscritas para a prova – a mesma quantidade de candidatos registrados no ano passado

.A data de aplicação do exame, entretanto, permanece em aberto: após derrota no Senado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, decretou o adiamento do Enem entre um e dois meses. O novo calendário será definido após uma enquete entre os participantes, a ser aberta no final do mês de junho.