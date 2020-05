No AM, professores falam sobre os desafios de dar aulas online

Manaus – Por conta do isolamento social, ocasionado pela pandemia da Covid-19, diversos estudantes estão encarando dificuldades ao ter que se adaptar ao Ensino à Distância (EAD), mas não só eles. Professores das redes públicas e privadas de Manaus também estão enfrentando a completa mudança na rotina ao aderir ao mundo virtual e trabalhar remotamente.

Professor de Geografia do Ensino Médio na rede privada e pública de Manaus, Miguel Guerra, 33 anos, afirma que já pensava em experimentar ferramentas virtuais para produzir conteúdo educacional, mas, somente com a chegada da quarentena, foi que ele resolveu iniciar as aulas online. “Acredito que me faltava coragem. Mas a pandemia veio e o isolamento social exigiu isso de mim e de outros profissionais da área. A rotina mudou para todos nós e o home office traz suas dificuldades”, revela.

Miguel conta que, atualmente, está trabalhando três ou quatro vezes mais do que quando mantinha uma rotina com aulas presenciais. “O home office não tem carga horária definida e não adianta dizer que você mesmo vai definir, porque acabamos trabalhando por produtividade. Como eu trabalho em dois locais, acabo recebendo muitas demandas num curto espaço de tempo e isso dificulta bastante”, ressalta.

Ele salienta que as ferramentas virtuais são uma novidade para muitos e que, no caso dele, como não conta com lousa em casa, precisa projetar slides. Segundo o professor, essa preparação leva muito mais tempo, se comparada com o que era feito em sala de aula.

“Isso é uma exposição do que sempre aconteceu com os professores. Temos que nos preparar para trazer um ensino de qualidade para dentro das salas e os empregadores não se preocupam com isso. Na maioria das vezes, só nos pagam pelas horas de aulas dadas e não pelo tempo que passamos nos preparando para leciona-las”, desabafa Miguel.

O professor não esquece de salientar que muitos profissionais não estão conseguindo atingir todos os seus alunos, uma vez que, por falta de recursos financeiros, alguns não assistem a todas as aulas e outros, mesmo tendo acesso, não estão acostumados com a rotina e isso atrapalha ambos os lados.

Professora de Direito em uma instituição privada de Ensino Superior, Mayra Mendonça, 34 anos, revela que a rotina está intensa desde o início da pandemia e que a preparação das aulas realmente deve receber maior atenção nesse período.

“Além das horas de aulas e da preparação habitual (estudo e ferramentas didáticas), adicionamos a nossa carga horária: estudo sobre o novo método de ensino, aplicação de metodologias ativas e dinamização das atividades. Com isso tudo, cresce também nossa preocupação, porque não sabemos se iremos conseguir manter sempre o ensino de qualidade com o EAD”, descreve a professora.

Mayra sempre faz discussões sobre assuntos relevantes com seus alunos por meio de suas redes socais, contudo, é a primeira vez que ela necessita ministrar aulas online. Segundo ela, a relação entre aluno(a) e professor(a) pode ser prejudicada no novo método. “Eu sei que a relação muda por conta do EAD, por isso procuro humanizar minhas aulas conversando com os alunos e flexibilizando prazos. A situação é nova e todos sentimos preocupações e estresse, é preciso fazer um esforço”, alega.

O professor de Química José Lamark, 30 anos, leciona em cursinhos preparatórios em Manaus e tem uma salinha particular. De acordo com ele, existem pontos negativos em relação ao ensino online, mas também é preciso reconhecer os pontos positivos.

“Uma mesma aula que eu tinha que lecionar para sete turmas, agora posso fazer o carregamento em uma plataforma digital e disponibilizar para todas ao mesmo tempo. Além disso, temos muitas ferramentas para explorar. Eu uso a sala do Google Classroom, os grupos no WhatsApp para tirar dúvidas, o Zoom para resolução de exercícios e as lives no Instagram para fazer propaganda. São várias opções”, explica o professor.

De acordo com José, o ponto negativo está na acessibilidade dos alunos e a qualidade da conexão de internet. “Eu trabalho basicamente com alunos que tem um poder aquisitivo um pouco maior e, mesmo tendo melhores condições, eles vivem se queixando da qualidade do serviço oferecido pelas operadoras aqui em Manaus. Eu mesmo tenho dificuldade muitas das vezes”, evidencia.

8 em cada 10 professores não se sentem aptos a aulas online

É o que mostra pesquisa do Instituto Península, à qual o 'Estadão' teve acesso. Quase dois meses depois de as escolas fecharem no País todo por causa da pandemia do coronavírus, 83% dos professores não estão preparados para ensinar online. Os docentes de redes públicas e particulares ainda se declaram ansiosos e nada realizados com o trabalho no momento atual.

Estudos internacionais e experiências em países que são considerados exemplos de educação mostram que o professor é fator determinante para o ganho de aprendizagem do aluno, principalmente para os mais vulneráveis. Em tempos de isolamento, a importância aumenta.

Quase 90% dos docentes informaram na pesquisa que nunca tinham tido qualquer experiência com um ensino a distância e 55% que não receberam, até agora, suporte ou treinamento para atuar de maneira não presencial. Sem orientação clara, os profissionais têm criado as próprias atividades. Não é à toa que 83% afirmaram se comunicar pelo WhatsApp com as famílias, em vez de usar ferramentas pedagógicas das escolas ou redes.