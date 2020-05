Prazo de inscrições para o Enem 2020 termina nesta quarta-feira (27)

Neste ano, é obrigatória a inclusão de uma foto do estudante | Foto: Divulgação

Após ser prorrogado por cinco dias devido a pandemia do novo coronavírus, o prazo para as inscrições no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2020 se encerra às 23h59 desta quarta-feira (27). Elas podem ser feitas no site do próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A medida foi anunciada pelo ministro da Educação Abraham Weintraub em suas redes sociais. De acordo com ele, pelo menos cinco milhões de alunos já haviam se inscrito para o Enem até a última sexta-feira (22).

Os alunos que não optaram pela isenção da taxa de inscrição têm até a próxima quinta-feira (28) para pagarem o valor de R$ 85. Neste ano, é obrigatória a inclusão de uma foto do estudante.

Ainda sem data oficial divulgada, o Enem deve seguir a mesma estrutura dos anos anteriores, com quatro provas de 90 questões objetivas, redação manual e uma opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol). De acordo com Weintraub, a previsão é de que o Enem aconteça de “30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais”, quando a data estava marcada para os dias 1º e 8 de novembro.

*Com informações do Estadão