‘Scratch Day’ terá participação de professores manauaras

Manaus - O Scratch Day será transmitido pelo canal do Fab Lab no YouTube, neste sábado (30). A Prefeitura de Manaus participará, em parceria com o Fab Lab Manaus e a Startup Hattori Tech, com a participação de professores e formadores da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) da Secretaria Municipal de Educação (Semed). As inscrições podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/scratchday20 e são ofertadas 300 vagas com certificados, mas para quem não conseguir se inscrever, a transmissão será aberta a todos.

Serão quatro oficinas e uma roda de conversa com o objetivo de mostrar e ensinar o Scratch de maneira lúdica, interativa e gratuita. Podem participar jovens, adultos e crianças a partir dos 6 anos de idade, desde que estejam acompanhadas por um adulto para ajudá-las na conexão, microfone, entre outras dificuldades.

Para o assessor pedagógico Adrio Hattori, um dos responsáveis pela organização da ação, o momento é importante para fechar parcerias e promover o conhecimento.

“O evento terá uma oficina exclusiva para os professores que estão aprendendo como usar a plataforma Scratch. Assim, depois, eles poderão trabalhar na sala de aula como complemento educacional para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem”, completou Adrio.

Participação da Semed

Austonio Queiroz, mestre em educação tecnológica e professor da Semed, irá ministrar a oficina “Scratch para professores: uma perspectiva gamificada”.

“Irei demonstrar possibilidades de utilizar o Scratch a partir de elementos de gamificação na educação, por meio de atividades envolvendo quiz, com utilização de narrativa simples e sistemas de pontos, manutenção de vidas, bônus. O objetivo é incentivar o professor a criar esse tipo de atividade junto com os alunos, em equipes, de maneira colaborativa”, explicou o professor.

Outra educadora que também irá ministrar oficina é Milene Monteiro, instrutora educacional na área de tecnologias educacionais para professores da Semed, e uma das coordenadoras do Clube de Letramento em Programação e Robótica.

“Ministrarei uma oficina de scratch para iniciantes, básico. Resolvemos fazer a chamada de uma forma lúdica, por isso o título é “Aprendizes de Feiticeiros”. Começaremos a oficina explicando sobre o que é o scratch e qual a sua importância na educação, depois mostraremos como baixar e como fazer a programação on-line e apresentando cada parte do layout do software e suas funções. Em seguida, passaremos para a programação mais fácil, bem básica, para que possam acompanhar sem dificuldade.

Além de Austonio e Milene, também vão apresentar oficinas, os professores Rafael Medeiros, que ensinará os participantes a fazerem um jogo dos vingadores com scratch, e Hugo Albuquerque, que abordará o tema “scratch para padawans: inicie sua jornada jedi”.

Sobre o Scratch Day é um evento que acontece em vários lugares do mundo todo o ano, comemorado em maio, que é o mês que surgiu o Scratch - um sistema de programação em bloco, que é tão simples de trabalhar que uma criança de 6 anos de idade consegue fazer.

