Faculdade realiza evento gratuito para a área de logística, em Manaus

Manaus - A partir desta quinta-feira (4), a Faculdade Santa Teresa realiza a Jornada Supply Chain Management, em comemoração ao Dia do Tecnólogo em Logística, que se comemora no próximo sábado (6). O evento é gratuito e aberto a estudantes, profissionais e interessados em se capacitar no segmento. Videoconferências com especialistas e sobre empreendedorismo fazem parte da programação do encontro, que encerra na sexta-feira.

Segundo a coordenadora dos cursos de Gestão e Negócios da Faculdade Santa Teresa, Joziane Mendes, a Jornada Supply Chain Management oferece a oportunidade de os participantes aprenderem com profissionais com expertise de mercado e de debater temas ligados ao segmento local.“Especialistas discutirão alguns dos desafios enfrentados por empresas e profissionais no que concerne às particularidades da região e apontarão caminhos possíveis para enfrentamento dos problemas”, disse a coordenadora.

Além disso, será possível conhecer ideias empreendedoras desenvolvidas pela primeira turma de formandos da Faculdade Santa Teresa. “Os alunos irão compartilhar um pouco do que criaram no campo da inovação, nestes meses de estudos”, adiantou.



Estimular as principais características de um empreendedor em logística é uma dos diferenciais da instituição. Especialmente, por esta ser uma área que traz competitividade às empresas. “Por isso, os profissionais que atuam no mercado precisam estar constantemente buscando novos conhecimentos, aperfeiçoando técnicas e ficar atentos às novidades”, afirma Joziane Mendes.

Programação

Com o tema Supply Chain Management Regional: Desafios e Perspectivas, a videoconferência com especialista irá acontecer das 19h às 20h, de quinta-feira. O encontro irá contar com a presença de João Gabriel Werneck, que é especialista em Logística Empresarial e Comércio Exterior. E, atualmente, atua como gerente de operações na HTI Brasil - Hecny Group, empresa de agenciamento de cargas.

Também participará da videoconferência Jorge Campus, que é doutor em Engenharia de Produção, autor de livro na área de Logística e apresentador do Quadro Gestão e Logística no Amazon Sat.

A videoconferência será realizada via plataforma MEET. Para participar basta acessar o link https://meet.google.com/hdi-xwct-hcs . Para participar via telefone, é necessário discar +1 650-466-0736 e digitar o PIN 310 926 018#.

Na sexta-feira (5), das 19h às 21h, é a vez do Talk Empreendedorismo, com apresentação de projetos de empreendedorismo e inovação dos formandos em Logística. O encontro será mediado pela Glaucia Campos, que é Head de ecossistemas e startups, consultora de negócios n Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e coordenadora de Novos Negócios do HawkLab.