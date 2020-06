Fake news e checagem de dados são temas da Semana Acadêmica da Fametro

O convidado para falar sobre desinformação é o jornalista e professor Ivan Paganotti, um dos coordenadores do curso online Vaza, falsiane. | Foto: Divulgação

Manaus - O combate às fake news e a importância da checagem de dados são assuntos que estarão em pauta, nesta quinta-feira (04) e sexta-feira (05), na Semana Acadêmica do curso de Jornalismo do Centro Universitário Fametro.

O convidado para falar sobre desinformação é o jornalista e professor Ivan Paganotti, um dos coordenadores do curso online Vaza, falsiane, iniciativa que tem como proposta ajudar o público a entender e combater as fake news. Sobre checagem de dados no Jornalismo, a apresentação ficará a cargo do jornalista Douglas Silveira, diretor de Marketing e Educação da Agência Lupa, dedicada a fact-checking.

A Semana Acadêmica começou na segunda-feira (01) e encerra nesta sexta-feira (05), fazendo uma reflexão sobre assuntos que causam impacto na cobertura jornalística. O tema central é “Jornalismo em tempos de pandemia”. A programação acontece por meio de interação via Google Meet, a partir da sala de aula criada especialmente para o evento no Google Classroom, intitulada “Jornalismo em tempos de pandemia”, que pode ser encontrada com o código ccjiu64. As apresentações são por meio de videoconferência.

Nesta quinta-feira (04), o evento abre às 9h, com a apresentação do jornalista Luciano Abreu, da Rede Amazônica, falando sobre “Telejornalismo na cobertura da pandemia”. Às 19h será a apresentação de Ivan Paganotti, sobre “O combate às fake news e desinformação”.

Na sexta-feira (05), às 9h, Dia Mundial do Meio Ambiente, a pesquisadora Rita Mesquita, coordenadora de extensão do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), participará de um debate sobre a importância do meio ambiente e a necessidade de reflexão sobre a relação entre natureza e sociedade no mundo de hoje. Às 19h, tem a apresentação de Douglas Silveira, da Agência Lupa, falando sobre “Checagem de dados no Jornalismo”.

Na abertura do evento, na segunda-feira (01), um dos destaques foi a participação do pesquisador Paulo Artaxo, professor do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP). Ele abordou o tema “Aquecimento global e o papel estratégico da floresta amazônica”. O evento já contou também com a participação do fotógrafo Bruno Kelly, correspondente da Agência Reuters, e das jornalistas Ana Celia Costa, especialista em redes sociais, e Rosiene Carvalho, do Blog da Rosiene.

Nesta quarta-feira (03), já teve a apresentação do jornalista Fábio Melo, da Rede Amazônica, falando sobre a cobertura jornalística na pandemia, às 9h. Às 19h, Daniel Jordano, da Band FM, trata do mesmo tema, mas com foco no radiojornalismo.

o coordenador do curso de Jornalismo da Fametro, Gustavo Soranz, faz um balanço positivo da Semana Acadêmica. “O evento está colocando em pauta questões que são importantes para o entendimento da atividade jornalística, hoje, como o impacto do aquecimento global, a pandemia do novo coronavírus, a cobertura política no atual contexto e o combate à onda de fake news, que já foi chamada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de ‘infodemia’, redundando em rumores e desinformação”, disse ele.





