Instituição de ensino oferece cursos online e gratuitos em Manaus

Norte - Os cursos onlines serão oferecidos de forma gratuita a região Norte, pelo Centro de Ensino Literatus, A partir desta sexta-feira (5). A novidade será anunciada em um webinar gratuito, que vai abordar os cursos que estão em alta no mercado de trabalho.

A iniciativa é fruto da parceria com a Impacta, considerada o maior centro de treinamento e certificação da América Latina, com um porfólio que possui centenas de especializações em marketing, gestão, design e tecnologia. Basta se inscrever no site para participar do webinar.

Segundo a mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha, essa é uma oportunidade para estudantes e profissionais continuarem se capacitando sem precisar se deslocar até a faculdade ou outro Estado. “Além disso, os alunos poderão estudar no seu computador, tablet ou celular no horário que tiver disponibilidade”, ressalta.

Os alunos receberão todo material didático dos cursos, que é produzido, desenvolvido e atualizado constantemente pela Editora Impacta, em parceria com profissionais atuantes no mercado, sendo ainda responsável por uma metodologia de ensino considerada como referência pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e entidades de Recursos Humanos.

Entre as capacitações estão os cursos de Big Data (Data Science), Marketing Digital, Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Software, Cibersegurança e IoT (Internet das Coisas). “São cursos voltados para áreas que hoje estão em ascensão e as empresas sentem dificuldade de encontrar profissionais qualificados aqui no Amazonas”, revela a coordenadora de Tecnologia Educacional do Literatus, Priscilla Nascimento.

Outro destaque são os cursos voltados para o Office, o pacote de ferramentas mais utilizado pelas empresas. Através deles, os alunos conhecerão recursos e técnicas para otimizar atividades diárias e garantir maior espaço no mercado de trabalho. Para conferir todos cursos disponíveis basta acessar o site

Referência no Amazonas

Referência em Educação Profissional no Amazonas, o Centro de Ensino Literatus já capacitou mais de 35 mil técnicos em cinco eixos de atuação: Ambiente e Saúde, Segurança, Gestão e Negócios, Infraestrutura e Controle e Processos Industriais. De acordo com uma recente pesquisa, cerca de 70% dos egressos estão hoje atuando no mercado de trabalho local.

Um dos diferenciais da instituição é o Núcleo de EmpregueHabilidades, setor responsável por oferecer qualificação, orientação e acompanhamento dos estudantes e egressos no planejamento de suas carreiras. Aconselhamento comportamental personalizado, eventos, palestras e oficinas fazem parte das principais vantagens para os alunos do Literatus.

*Com informações da assessoria