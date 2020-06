Fapeam divulga resultado do Programa Ciência na Escola

A divulgação do resultado final do PCE ocorrerá ainda neste mês, com início dos projetos previsto para o mês julho, conforme o edital. | Foto: Érico Xavier/ Fapeam

Manaus - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) divulgou na sexta-feira (05) o resultado de 730 propostas, submetidas por professores da capital e do interior do Amazonas, que foram enquadradas no Programa Ciência na Escola (PCE), edital Nº001/2020. A etapa de enquadramento é feita pela equipe técnica da Fapeam, com análise do cumprimento dos requisitos e documentos solicitados para a concorrência ao edital.

De um total de 911 propostas submetidas ao PCE, 730 se enquadram nos critérios exigidos no edital e seguem para a próxima etapa do Programa que consiste na análise de mérito. A divulgação do resultado final do PCE ocorrerá ainda neste mês, com início dos projetos previsto para o mês julho, conforme o edital.



Desenvolvido pela Fapeam, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc/AM) e Secretaria Municipal de Manaus (Semed), o Programa Ciência na Escola foi lançado no mês de fevereiro e recebeu número recorde de propostas, quando comparado a edições anteriores, com aumento de 22% em relação à edição de 2019. Além do aumento expressivo de propostas, a quantidade de municípios participantes também surpreendeu. Professores de 39 municípios, incluindo-se a capital, submeteram 911 propostas.

Sobre o PCE

Criado em 2004, o PCE é um Programa da Fapeam, em parceria com a Seduc e Semed Manaus, com objetivo de apoiar a participação de professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, da 1ª a 3ª série do ensino médio e suas modalidades: Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Indígena, Atendimento Educacional Específico e Projeto Avançar, em projetos de pesquisa desenvolvidos em escolas públicas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus.

Para acessar a lista de proposta, acesse o link:

A divulgação do resultado final do PCE ocorrerá ainda neste mês, com início dos projetos previsto para o mês julho, conforme o edital. | Foto: Érico Xavier/ Fapeam

http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Edital-No-001_2020-PCE-Lista-da-propostas-enquadradas.pdf



Com informações da assessoria