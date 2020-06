Comunidade científica discute retorno das atividades presenciais no AM

o objetivo da audiência é ouvir médicos, pesquisadores, cientistas, além de infectologistas sobre os perigos do relaxamento da quarentena | Foto: Elisa Garcia Maia/Aleam

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realiza nesta segunda-feira (8), às 10h, uma Audiência Pública Virtual, proposta pelo deputado Josué Neto (PRTB), para ouvir a comunidade científica sobre o retorno das atividades presenciais durante a quarentena e pico da pandemia da Covid-19 no Estado. A audiência será transmitida pelas redes sociais da Aleam a partir das 10h.

De acordo com Josué, o objetivo da audiência é ouvir médicos, pesquisadores, cientistas, além de infectologistas sobre os perigos do relaxamento do isolamento social. Ele explicou que, assim como outras instituições estaduais, o Parlamento ainda não retornou as atividades presenciais e vai aguardar o resultado da reunião.

O diretor de Saúde da Aleam, médico Arnoldo Andrade, vê com preocupação a reabertura do comércio e destaca a importância do posicionamento da comunidade científica. "O caminho a ser seguido é através do conhecimento científico", diz. Ele afirma ainda que esse tipo de conhecimento ponta quais são os mecanismos de prevenção e os hábitos que precisam ser mudados. "Tudo isso tem que ser bem divulgado através de campanhas, pois, o mundo científico defende essa tese", completa.

O diretor de Saúde da Aleam vê com preocupação a reabertura do comércio | Foto: Lucas Silva

Para o professor e cientista Lucas Ferrante, a reabertura representa um novo risco e vai forçar Manaus a fechar de uma maneira muito mais severa e por muito mais tempo do que se medidas de isolamento social fossem continuadas agora. "Como cientista me baseio nos dados e nas nossas análises. A metologia que utilizamos é muito confiável, então, me sinto bem seguro e afirmar o que vai acontecer: nós com certeza teremos um novo colapso de saúde e, dessa vez, muito maior. Isso sem contar os casos no interior", explica.

Números

O Amazonas diagnosticou 1.193 casos do novo coronavírus, na última sexta-feira (5), totalizando 47.666 casos confirmados no estado, segundo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Estudos

Dados da Universidade Johns Hopkins revelam que, nos cinco países com mais vítimas pela doença (Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França e Espanha), os governos vão esperar ou esperaram, em média, 44 dias para autorizar o relaxamento da quarentena. Segundo o estudo, a maioria dos países tiveram o pico de coronavírus entre 21 de março a 10 de abril, no entanto, somente nas semanas seguintes foi autorizada a abertura de igrejas, academias e salões de beleza. Restaurantes e bares foram reabertos, mas só poderão voltar a servir nas mesas na quinzena de junho.