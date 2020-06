Fametro anuncia novos projetos e expansão da unidade de Parintins

Manaus - O Centro Universitário Fametro anuncia novos projetos e a expansão da unidade de Parintins (a 369 quilômetro de Manaus), que completa um ano de funcionamento neste sábado (13). Dentre as novidades estão a ampliação do espaço físico, o lançamento de mais seis cursos técnicos e a oferta do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A ampliação da estrutura física da unidade é uma necessidade em função do crescimento da demanda, em apenas um ano de funcionamento. O prédio atual possui sete salas de aulas, auditório com capacidade para 50 pessoas, dois laboratórios de informática, sendo um em fase instalação, e uma biblioteca que está sendo equipada e abrirá em breve.

A Fametro Parintins conta, atualmente, com um portfólio de 14 cursos na modalidade semipresencial, 15 de Educação à Distância (EAD) e 6 de pós-graduação. Nos próximos meses mais seis cursos serão lançados: Técnico em Enfermagem, Guia de Turismo, Logística, Massoterapia, Radiologia e Segurança do Trabalho. Os trâmites junto aos órgãos de educação já foram iniciados.

As inscrições para o EJA, conforme explica a coordenadora de ensino da Fametro em Parintins, Lanira Cardoso, já estão abertas e o programa passa a ser oferecido a partir do segundo semestre. Os interessados podem procurar a secretaria da unidade Parintins.

Lanira ressalta que todos os cursos oferecidos pela instituição têm como foco atender as demandas da comunidade, que cada vez mais busca por profissionais qualificados. A preparação do aluno para o mercado de trabalho é um dos principais objetivos. “Nesse primeiro ano de atuação, já conquistamos excelentes resultados, inclusive, com apoio e indicação de alunos para vagas de trabalho em empresas parceiras”, afirmou.

Segundo a coordenadora, além das aulas, os estudantes participam de uma série de atividades que funcionam como complemento do ensino. Entre os eventos realizados no primeiro ano de atuação da Fametro em Parintins estão Gincana Filosófica, Feira de Empreendedorismo, Festival Cultural, Salão Científico, entre outros. “A Fametro chegou em Parintins para ficar. Temos orgulho de ser uma instituição amazonense que capacita e transforma o futuro da população”, frisou.

*Com informações da Assessoria