Santander Universidades ajuda a pagar faculdade para estudantes

O Santander Universidades está lançando uma bolsa especial para apoiar os universitários na manutenção de seus estudos. A bolsa, batizada de Superamos Juntos, totaliza R$ 4 mil e beneficia o aluno de duas formas: cada contemplado receberá uma ajuda de custo de R$ 300, que pode ser usada na compra de livros e materiais ou para facilitar o uso de ferramentas de Educação à Distância, como a compra de um pacote de internet. Ao mesmo tempo, a universidade em que o aluno está matriculado recebe um crédito de R$ 3,7 mil para quitar mensalidades, quantas couberem nesse valor.

A expectativa é oferecer 1.030 bolsas para estudantes de um conjunto de 121 universidades privadas em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. A lista é composta por instituições que já são parceiras do Santander Universidades. O investimento, que supera os R$ 4 milhões, foi redirecionado de outros programas relacionados a intercâmbio, em função da pandemia de covid-19.

“Entendemos que estamos passando por um momento especial e que tanto os estudantes quanto as universidades necessitavam desse apoio. Como as viagens ficaram mais complexas por conta da pandemia, decidimos redirecionar os recursos e esperamos que isso ajude muitos alunos a não abandonarem seus estudos”, comenta Nicolás Vergara, head do Santander Universidades.

Os estudantes interessados devem se inscrever até o dia 02 de agosto pelo link https://www.becas-santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020 . Lá também é possível conferir a lista das faculdades participantes. A escolha dos contemplados será feita por meio de edital publicado pelas próprias universidades e levará em conta excelência acadêmica e situação de vulnerabilidade social. A publicação dos resultados será feita no dia 8 de setembro.

