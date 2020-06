Aulas à distância: nove dicas para turbinar o cérebro

O isolamento social trouxe diversas mudanças em nosso cotidiano; principalmente, na vida dos estudantes. Muitos se viram diante de uma nova realidade, com aulas à distância e plataformas on-line .

Para alguns, esse novo modelo pode trazer algumas vantagens – mais conforto, flexibilidade de horários. Porém, é necessário que o desempenho das habilidades cognitivas esteja em dia, para absorver os conteúdos da melhor maneira e não se deixar levar pelas distrações diárias.



Aulas à distância exigem autodisciplina, autocontrole, concentração, atenção, raciocínio lógico – habilidades cognitivas e sociemocionais, que podem ser desenvolvidas a partir de exercícios cognitivos.



“Nosso cérebro é um órgão muito plástico, ou seja, modificável. Nós sempre usamos todo o potencial cerebral, mas é possível ampliar seus recursos se desenvolvermos mais conexões neurais e torná-las mais acessíveis. Quanto mais desenvolvermos novos circuitos, mais recursos teremos para resolver novos desafios. Para o desenvolvimento destes novos circuitos, a prática de ginástica para o cérebro é muito efetiva. Trata-se de desafios que trazem novidade e variedade com grau de dificuldade crescente”, diz Solange Jacob, Diretora Acadêmica do Método SUPERA, maior rede de escolas de ginástica para o cérebro da América Latina.



Quando desafiamos nosso cérebro com atividades que nos tiram do piloto automático – seja com neuróbicas (como escrever com a mão não dominante, por exemplo), jogos, exercícios cognitivos ou o ábaco – estimulamos a construção de sinapses e melhoramos a qualidade das conexões, potencializando assim habilidades como memória, concentração, raciocínio e criatividade, essenciais para ter bons resultados nos estudos em casa.



No Brasil, estas atividades e exercícios são oferecidos de forma metodizada pela rede de escolas do Método SUPERA, que hoje conta com mais de 450 unidades em todo o Brasil.



“Esse tipo de exercício visa tornar o cérebro mais ágil e flexível, no sentido de ampliar as possibilidades na busca de novos caminhos para a realização das ações cotidianas. Para crianças e jovens, as atividades podem ser incluídas na rotina de forma lúdica, mas desafiadora”, diz Solange.



A aluna do SUPERA Recife-Boa Viagem, Eduarda Luiza, de 9 anos, conta como a ginástica cerebral tem sido essencial para melhores resultados em sua rotina de estudo. “Desde que eu entrei no SUPERA, eu criei uma boa memória, sou mais concentrada. Antigamente não podia ouvir um barulhinho sequer, já perdia toda a minha concentração, agora não mais. Agora sinto o meu cérebro muito mais saudável e forte”, diz a aluna.



E para aqueles que desejam ter bons resultados no ensino e estudo à distância, o Método SUPERA preparou algumas dicas essenciais fornecidas por Solange Jacob, para melhorar a concentração e a atenção, que podem ser fortalecidas com ações simples:



Observe o que acontece ao seu redor: Antes de tudo, faça uma auto-observação. Avalie sua reação diante de uma tarefa complicada, quanto tempo leva para solucioná-la e, principalmente, de quanto em quanto tempo perde a concentração. Mensagens, notícias, e-mails, telefonemas, redes sociais, conversas paralelas ou até mesmo os próprios pensamentos que insistem em invadir a mente na hora que você mais precisa.



Bloqueie os estímulos: Feche a caixa de e-mails, desligue o celular e fique off-line nas redes sociais por um determinado tempo. Além de conseguir terminar suas atividades, será possível observar o que está tirando sua atenção. Você vai ver que vai te sobrar mais tempo. O ser humano é, por instinto, curioso. Se o celular toca ou chega um novo e-mail na caixa de entrada, faremos o possível para saber o que é. Então estabeleça o que é prioridade a cada momento.

Determine o que merece sua atenção: Estabeleça uma meta para seu foco. Comece o dia pensando nos assuntos que vão exigir mais tempo e mais cuidados. Priorize e tenha essas atividades como seu objetivo para concentração.

Use o período mais produtivo a seu favor: Cada pessoa produz mais em determinado período do dia. Aproveite essas horas de pico de criatividade e produção e não gaste tempo resolvendo outras tarefas que podem esperar.

Quebre a rotina com música: a ciência já provou que é possível trabalhar ou estudar enquanto você ouve sua playlist favorita. Isso pode trazer sensação de bem-estar e faz com que os períodos de concentração e distração sejam alternados, que não permite uma rotina cansativa. Mas, lembre-se: a trilha sonora deve ser conhecida, pois a intenção é relaxar e não permanecer envolvido demais com a música.

Faça cálculos no ábaco: exercitar a concentração não é uma tarefa fácil. Contudo, pode ser divertida e trazer muitos ensinamentos. Nas aulas de ginástica cerebral do SUPERA, o aluno é instruído a fazer os cálculos matemáticos no ábaco enquanto escuta sons de chuva, multidão e etc. Nesta neuróbica (exercícios para os neurônios) o aluno aprende que o ganho da concentração é gradativo e que o treino com ábaco pode potencializar a concentração.

Organize o ambiente: por um lado, mesas desorganizadas podem ser aliadas na busca pela criatividade, mas se o seu objetivo é concluir as tarefas, a dica é manter a mesa organizada. Isso acontece porque o sistema nervoso tende a se espelhar no ambiente externo.

Forneça energia para o corpo e para o cérebro: uma dieta balanceada também é importante. Comer muitas fibras e quantidades moderadas de gordura e proteína, faz com que seu corpo gaste mais tempo na digestão. Isso faz com que a energia vá para o seu cérebro em um fluxo constante e moderado. Melhorando a performance e a capacidade de atenção e concentração a longo prazo.

Saiba a hora de dar uma pausa: para a neurociência, o cérebro consegue se manter concentrado em uma determinada tarefa no período máximo de 50 a 60 minutos. A dica é estudar durante esse tempo e depois fazer uma pequena pausa de 10 minutos. Dessa forma, as áreas que estão em atividade “descansam” para a próxima jornada.

*Com informações da Assessoria