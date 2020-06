Indústria do Futebol: Bolsas de estudos são oferecidas para mulheres

Amaia Gorostiza presidente do Eibar (ESP) desde 2016 | Foto: Sociedad Deportiva Eibar

Manaus – Para as mulheres que sejam ingressar na carreira da administração esportiva, a Universidade de Liverpool, na Inglaterra, está oferecendo duas bolsas integrais no programa de MBA em Football Industries. O programa é voltado para o público feminino e busca formar profissionais capaz de atuar na gestão e administração de clubes e outras organizações focadas em futebol. Segundo a universidade, o programa busca ampliar a presença de mulheres na área esportiva, a oportunidade vai além do campo.



A bolsa oferecida pela universidade cobre os custos de tuition (taxa escolar) do programa, que chegam a cerca de £25 mil. As bolsistas que ingressarem no programa precisarão contar com as despesas de passagens áreas e com hospedagem, alimentação e transporte na cidade enquanto estiverem realizando a qualificação.

Sobre o programa

O Football Industries MBA (ou FIMBA) foi fundado em 1997, e é o único MBA focado em futebol. Além das disciplinas tradicionais de um MBA, o programa também disponibiliza cursos sobre economia, marketing e governança focados no futebol. O MBA da universidade é reconhecido mundialmente pelo sucesso na carreira dos ex-alunos que trabalham em clubes, mídia especializada, agências reguladoras e empresas voltadas para futebol na Europa, Ásia, África e América.

Como se candidatar



Para disputar a bolsa para a especialização em Football industries da universidade, é necessário já ter concluído a graduação e ter pelo menos dois anos de experiência profissional. Mulheres que ainda não tenham concluído a graduação, mas que possuem mais de cinco anos de experiência profissional também podem se candidatar.

As inscrições vão até 31 de julho e o processo de candidatura ao MBA pode ser feito online, por meio deste link , o processo solicita documentos como, histórico acadêmico, diploma da graduação (se houver), comprovante de proficiência em inglês, personal statement, duas cartas de recomendação; uma de um professor da universidade e outra do atual empregador, em papel timbrado, assinadas e datadas e currículo atualizado. O início das aulas está previsto para o mês de setembro deste ano.

