Faculdade realiza 4ª Feira Virtual de Empregos e Estágios

Manaus - Mesmo com o cenário tão desafiador, por conta da pandemia da Covid 19, de 29 de junho a 3 de julho, a Estácio promoverá a 4ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos, com milhares de vagas em grandes instituições corporativas. Poderão participar alunos, egressos e estudantes de todo o país (não alunos) e, para acessar o conteúdo, os interessados deverão fazer seu pré-cadastro no link: https://portal.estacio.br/feira-empregabilidade .

Durante a feira, será possível avaliar as carreiras que estão em evidência e conferir oportunidades em empresas como Cielo, Baker, Universia, B2W, MC Donald´s, Super Estágios, Grupo Cia de Talentos, entre outras. A Estácio também fechou parcerias bem interessantes com a Red Bull, que disponibilizará o Red Bull Wingfinder (teste de perfil comportamental), e com o Bettha, start-up do Grupo Cia de Talentos, que irá oferecer assessments que fazem mapeamentos de perfil. Enquanto o Genius avalia as habilidades que tornam as pessoas geniais, o Lifestyle mostra o ambiente de trabalho que mais combina com cada perfil.

Além das oportunidades de se candidatar a vagas de estágios e empregos efetivos, a 4ª Feira Virtual também vai oferecer aos estudantes à oportunidade de conversar com profissionais das áreas de RH das empresas participantes. Durante o bate-papo, eles vão conhecer mais detalhes destas companhias, como a cultura e os desafios para os próximos anos. A interação entre participantes e empresas será realizada por meio de chat conforme programação e agenda da feira, disponível no próprio site do evento.

“Nesse momento desafiador em que vivemos, com muitas pessoas desempregadas, a feira é uma grande oportunidade para quem quer conquistar uma vaga no mercado de trabalho. A iniciativa fará com que cada participante aumente seu network com as grandes organizações – companhias nacionais e multinacionais - e possa conferir novidades e inovações em suas áreas de atuação”, afirma Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio.

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro. Há 50 anos, proporciona acesso a um ensino de excelência em larga escala e de maneira única. Está presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o EaD.

Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio promove o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar. O programa, que apoia iniciativas em cinco pilares - Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo – reflete o compromisso do Grupo Estácio de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.

*Com informações da Assessoria

