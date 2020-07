Fametro investe em ferramentas tecnológicas no retorno das aulas

Reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair | Foto: Divulgação

Manaus- No retorno das atividades presenciais, o Centro Universitário Fametro utilizará o sistema híbrido de ensino. Conforme explica a reitora da instituição, Maria do Carmo Seffair, as aulas serão presenciais e remotas, acontecendo de forma simultânea sendo interativo o que melhorar a aprendizagem e atenção dos alunos. Ela ressalta que são prioridades a qualidade do ensino, por isso os investimentos em novas tecnologias, e a segurança para receber professores e alunos em sala de aula, adotando todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde.

Segundo a reitora da Fametro, as ferramentas tecnológicas adotadas durante o período de pandemia, nas aulas virtuais, continuarão fazendo parte da rotina escolar, assim como novas plataformas que estão sendo desenvolvidas. Um dos exemplos, disse ela, é a plataforma que possibilita aos professores elaborarem as aulas, realizarem fóruns e webconferências. Na plataforma, o professor pode, por exemplo, trabalhar com games, realizar lives, dentre outras atividades que complementarão os assuntos debatidos em sala de aula. Os arquivos ficam armazenados na própria ferramenta, podendo ser acessados sempre que necessário.

De acordo com Maria do Carmo, os professores estão passando por treinamento, para que possam usar todos os recursos da plataforma e, com isso, melhorar ainda mais a aprendizagem. O foco todo, ela reforça, é na qualidade do ensino acadêmico. “Estamos em uma era de compartilhamento de conhecimento. Ninguém voltará para a sala de aula da mesma forma que saiu. Os alunos terão um papel ainda muito mais ativo no processo de aprendizagem”, ressaltou, destacando que ferramentas antes já usadas no Ensino à Distância (EAD) passarão a ser mais presentes em salas de aula.

Protocolos de segurança – No retorno às aulas presenciais, a Fametro irá adotar uma série de protocolos de segurança em suas unidades. Maria do Carmo informa que o centro universitário passará a funcionar com dois horários para entrada e saída dos alunos, de forma a reduzir o fluxo. Em todas as entradas haverá a aferição de temperatura. Dispensers de álcool em gel foram instalados em vários ambientes. Nas salas de aula, a disposição das cadeiras foi alterada, para manter o distanciamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As escadas e elevadores foram sinalizados, respeitando o distanciamento. A Fametro também está marcando rotas dentro das unidades para evitar aglomeração. Toda a equipe administrativa está sendo treinada dentro das recomendações dos órgãos competentes, para receber e realizar a higienização correta dos ambientes. O uso de máscara será obrigatório para todos. As datas programadas para retorno das aulas presenciais são dias 10, 17 e 24 de agosto, iniciando as turmas de forma escalonada.

Ler mais:



Desafio de terminar a faculdade e buscar vaga no mercado de trabalho

CAS aprova US$ 112 mi em investimentos industriais para Manaus