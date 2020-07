Instituição em Manaus oferece Mestrado em Ciência Jurídica

Manaus - A escalada rumo ao sucesso na área de atuação é o foco de todo profissional. No entanto, a busca por quem pretende ter destaque na profissão vai além de um simples certificado. É necessário buscar alternativas para atender ao mercado de trabalho cada vez mais exigente.

Neste radar, o curso de mestrado surge como um dos caminhos para quem deseja se sobressair na carreira. A modalidade que tem crescido ao longo dos anos, é uma das apostas do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA). A instituição está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica (PPCJ). O mestrado é realizado em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e possibilita a dupla certificação dos pesquisadores nos países da Itália e Espanha.

De acordo com o EDITAL Nº 043/ VPPIN/2020 são disponibilizadas 30 vagas para as linhas de pesquisa em: a) Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade; b) Direito, Inteligência Artificial e Jurisdição. As aulas iniciam no dia 25 de setembro de 2020.

O reitor da instituição Luiz Antônio Campos Corrêa, destaca sobre a importância deste nível de investimento em qualificação para a educação do Amazonas.

“Nós primamos inovar na construção de projetos de expansão para atender as demandas regionais. Além da relevância do capital intelectual, a ideia é criar novas oportunidades de trabalho na região com cursos específicos de pós-graduação, mestrado e doutorado para profissionais de diversos setores”. Ele acrescenta que esse tipo de iniciativa está alinhada à tradição do centro universitário com o índice de padrões de excelência. “A nossa instituição é reconhecida por manter ativo esse nível de qualidade em ensino superior na formação de excelentes profissionais”.

O Mestrado Interinstitucional (Minter) recebe inscrições de candidatos de forma online ou presencial no período de 15 de junho a 17 de julho. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

Dupla titulação

O Programa de Pós-Graduação possui convênios de dupla titulação no curso de Mestrado com universidades estrangeiras o que possibilita aos estudantes a ampliação de seus conhecimentos e a experiência acadêmica fora do país garantindo o título válido tanto no Brasil quanto no país no qual o aluno escolher para cursar. As instituições parceiras são a Universidade de Alicante – Espanha - Master en Derecho Ambiental y la Sostenibilidad, na Espanha e a Universidade de Perugia, localizada na Itália. Para cada um, há 10 vagas disponíveis.

A coordenadora do curso de Pós-Graduação do Ciesa, Solange Holanda, reitera o papel da instituição evidenciado cada vez mais o avanço quanto à ampliação das propostas de ensino. “A duração de dois anos e a parceria com a Univali foi aprovada pela coordenação do programa de Pós-Graduação do Ciesa, com o compromisso de contribuir cada vez mais com o conhecimento da região Norte do país”.

Para mais informações sobre documentos necessários para inscrição, datas de demais, valores e datas do processo seletivo, basta acessar o site da instituição no endereço www.posciesa.br ou entrar em contato pelo telefone 3651-1013. O Ciesa está localizado na rua Pedro Dias Leme, 203, bairro Flores

*Com informações da Assessoria

