Fametro alcança excelentes resultados na modalidade EAD, diz diretor

Manaus - A procura por cursos à distância tem crescido a cada ano no país. A proposta de estudar no próprio ritmo, conciliando com o trabalho e outras atividades, tem atraído estudantes que buscam a qualificação profissional. Conforme dados do último censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), das 13,5 milhões de vagas oferecidas no país para ensino superior, 7,1 milhões foram para cursos na modalidade de Educação à Distância (EAD).

Segundo o diretor Administrativo do Centro Universitário Fametro, Wellington Lins Jr, um dos motivos para que essa modalidade de ensino esteja em expansão é porque é um formato que se adequa a diferentes realidades. Possibilita ao aluno estudar em qualquer lugar e em diferentes ferramentas, com a mesma qualidade das aulas presenciais. “O EAD é uma ferramenta importante, para que as pessoas consigam se capacitar, tendo total controle do seu tempo, sem precisar se deslocar”, comparou.

O diretor ressalta que a Fametro tem alcançado excelentes resultados na modalidade EAD, com cursos nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC). Os alunos dos cursos semipresenciais e 100% online da Fametro contam com o suporte de tutores e professores com grande experiência no mercado, que auxiliam na preparação prática do estudante para o mercado de trabalho. “A Fametro acredita que a prática é um importante elemento na formação profissional”, destacou.

Para funcionar, o ensino à distância precisa de um bom ambiente virtual de aprendizagem, diz ele. A Fametro, no caso, conta com uma plataforma moderna, que permite encontros síncronos, com atividades ao vivo, e assíncronos, através de fóruns e debates sobre temas transversais e interdisciplinares. Ao aluno é disponibilizado material didático nos formatos pdf e também em vídeo.

A Fametro oferece em Manaus e em seis municípios do Amazonas (Coari, Tabatinga, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara e Tefé) 17 cursos de graduação 100% online e 14 na modalidade semipresencial. No formato semipresencial, a Fametro oferece os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Cívil, de Produção, Elétrica, Estética, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social, Logística e Gestão de RH. Já no ensino 100% online os cursos são: Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Educação Física, Pedagogia, Produção Industrial, Gastronomia, Logística, Gestão da Qualidade, Recursos Humanos, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão Pública, Segurança do Trabalho, Marketing e Turismo. Para mais informações sobre os cursos os interessados podem acessar o site www.fametro.edu.br

*Com informações da Assessoria