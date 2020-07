MEC anuncia novas datas para realização do Enem

Segundo o Alexandre Lopes, as questões serão as mesmas e não houve necessidade da criação da comissão das questões | Foto: Divulgação

Brasília - Nesta quarta-feira (08), o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciaram as novas datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020).



O Portal Nacional da Educação levantou um questionamento sobre a comissão para avaliar as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pelo Banco Nacional de Itens (BNI).

Segundo o Alexandre Lopes, as questões serão as mesmas e não houve necessidade da criação da comissão das questões, porém, se houver necessidade serão feitos no Enem 2021, declarou o presidente do Inep.

Novas datas para as provas do Enem 2020:

17 e 24 de janeiro (prova manual);



31 de janeiro e 07 de fevereiro (prova digital);

24 e 25 de fevereiro (prova manual – pessoas privadas de liberdade e da segunda aplicação do exame).

Medidas sanitárias para as provas do Enem:

- Uso obrigatório de máscaras nas dependências dos locais de provas (estudantes e colaboradores do consórcio da Fundação Getúlio Vargas);

- O Inep anunciou a diminuição de alunos por sala de aplicação do exame;Uso obrigatório de álcool em gel nas dependências dos locais de provas (o Inep deve distribuir gratuitamente para os candidatos inscritos no Enem 2020);

- Usar copo descartável ou garrafa fabricada em material transparente para tomar água no bebedouro dos locais de aplicação do Enem 2020;