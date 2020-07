Universidade no AM oferece mais de 60 mil vagas gratuitas em cursos

| Foto:

MANAUS (AM) - Sabendo da importância da qualificação para o mercado de trabalho, a UniNorte - Centro Universitário do Norte, instituição mantida pelo grupo Ser Educacional, em parceria com o Instituto Êxito, promove a partir do dia 15 de julho o projeto Capacita. A ação visa proporcionar capacitação rápida e gratuita para a população, favorecendo, além do indivíduo, as economias locais.

Os interessados podem se inscrever através do https://eventos.sereduc.com/cursos

Para o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, esta é uma oportunidade para que a população tenha mais conhecimentos nas áreas escolhidas. “Além de aprimorar conhecimentos ou até mesmo se especializar em um novo ramo para o competitivo mercado de trabalho, agregando valor ao seu currículo e ampliando as possibilidades de contratação para quem disputar vagas de emprego”, explica.

Com mais de vinte edições já realizadas, neste ano, o Capacita acontece em um novo formato, com cursos acontecendo de forma on-line.

Além disso, serão disponibilizadas mais de 200 lives nas áreas de humanas, exatas e saúde, totalizando 60 mil vagas.

Entre os cursos oferecidos estão: Licitação e contratos administrativos; Como se portar em uma entrevista de emprego; Desenvolvimento de equipes; Legislação trabalhista; Matemática financeira; Processo logístico de estoques e compras, entre outros.