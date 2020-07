Oportunidade: confira bolsas de graduação nos Estados Unidos

Manaus - Estão abertas as inscrições para uma série de programas de bolsas de graduação nos EUA na Emory University. O programa tem o objetivo de apoiar estudantes internacionais que queiram começar a estudar lá a partir do segundo semestre de 2021. As inscrições vão até 15 de novembro.

O valor das bolsas varia de acordo com o programa para o qual o candidato é aprovado. A Woodruff’s Dean’s Achievement Scholarship, por exemplo, oferece um valor de US$ 10.000, pago uma única vez.

Além das bolsas de estudo, a universidade também permite que estudantes estrangeiros trabalhem até 20 horas semanais para gerar renda ou reduzir ainda mais o valor das anuidades. Mais informações sobre essas oportunidades ser acessadas AQUI !

Como se candidatar

Para concorrer às bolsas de graduação nos EUA da Emory University, é necessário primeiramente se candidatar ao curso desejado até dia 15 de novembro. Essa data marca o prazo de Early Decision II da universidade.

A candidatura para a universidade exige documentos como diploma do ensino médio, histórico escolar, personal statement, essay, cartas de recomendação e certificado de proficiência em inglês. Mais informações sobre esse procedimento podem ser vistas aqui.

