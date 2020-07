Fametro retoma calendário de atividades práticas em laboratórios

Manaus - O Centro Universitário Fametro já retomou o calendário de aulas práticas em laboratórios, de todos os cursos da instituição. Também já está funcionando para atendimento ao público os serviços de Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Nutrição. As atividades foram retomadas seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde.

Antes do início das aulas práticas, os alunos foram orientados pelos professores sobre as medidas de distanciamento e higiene. Todos estão utilizando os equipamentos de segurança, como as máscaras. A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressalta que a instituição tomou todas as providências necessárias para que os alunos e o corpo docente pudessem retornar às atividades, seguindo o decreto do governo do estado para reabertura dos serviços, adotando os cuidados recomendados com a saúde.

“Nesse momento, apenas as aulas das disciplinas práticas, que foram suspensas no período de isolamento social, estão sendo repostas. Dessa forma, o calendário segue sendo cumprido, sem qualquer prejuízo aos estudantes”, afirmou. Segundo ela, a Fametro retoma as aulas presenciais, de um modo geral, apenas em agosto.

Com a retomada das atividades práticas, na semana passada, os alunos do curso de Gastronomia puderam, por exemplo, participar das aulas de panificação e confeitaria e de processamento de carnes. Já os estudantes de Medicina Veterinária foram a campo para realizar o atendimento de bovinos e animais silvestres. No curso de Engenharia Elétrica, os estudantes participaram da aula de instalações elétricas.

De acordo com a pró-reitora da Fametro, Cinara Cardoso, os cursos de saúde também retomaram, na semana passada, os atendimentos nos serviços de Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Nutrição. Na clínica de Fisioterapia, o atendimento iniciou com capacidade reduzida em 50%, para evitar qualquer tipo de aglomeração. Antes do atendimento, os pacientes passam por triagem, com aferição da temperatura. O serviço está aberto para agendamento do público externo. Para isso, é necessário ir até unidade da Fametro na Constantino Nery, levando RG, comprovante de residência e exames recentes.

O serviço de Psicologia da Fametro também já está funcionando mediante agendamento. Inicialmente, o atendimento está sendo direcionado à comunidade acadêmica – alunos, professores e colaboradores da instituição. O público externo pode realizar o agendamento. Basta ir até a clínica e preencher um formulário de solicitação de atendimento. Em seguida, o paciente passa por uma triagem no Serviço Social. A data para que retorne à clínica é informado posteriormente. Os serviços de Fonoaudiologia e Nutrição estão sendo direcionados, nesse primeiro momento, para o público interno da Fametro.

