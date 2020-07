Educadores recebem palestras de preparação para retorno de atividades

A preparação mental de educadores será assunto em lives | Foto: Divulgação

Manaus - Educadores irão receber palestras através de lives, como forma de preparação para o retorno das atividades presenciais, ainda sem data definida. As lives serão transmitidas quinzenalmente, no horários das 15h às 16h (horário local), via Facebook e aplicativo de reuniões "Zoom". A primeira será realizada nesta quinta-feira (16)

O tema abordado será a gestão das emoções nos relacionamentos interpessoais, assunto que se tornou uma necessidade ainda maior com o isolamento social. Serão cinco lives no total, que fazem parte do programa “Volta ao Novo”, promovido pelo Instituto Ayrton Senna.

A primeira live nesta quinta-feira (16) aborda o tema “Resiliência emocional - como esta competência socioemocional ajuda nas voltas às aulas?”. As demais serão: “Abertura ao Novo”, no dia 30 de julho; “Autogestão”, no dia 13 de agosto; “Amabilidade”, no dia 27 de agosto; e “Engajamento com o outro”, no dia 10 de setembro.

Ações

A saúde mental dos servidores e alunos também é tema constante no programa “Sala do Professor”, que faz parte da programação do projeto “Aula em Casa”. Desde o início da pandemia, profissionais da saúde avaliam o momento em que vivemos e dão dicas de como passar pelo isolamento sem tantas implicações.

Os programas vão ao ar às quartas-feiras, nos canais do “Aula em Casa” na TV Encontro das Águas, YouTube e aplicativo Mano, das 11h ao meio-dia, no horário local.

