Seduc começa transferência de alunos da rede pública no Amazonas

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc-AM), iniciou, nesta segunda-feira (20), o período de transferência de alunos da rede pública estadual do Amazonas. O serviço, assim como o de matrículas de novos estudantes, que ocorreu entre 6 e 16 de julho, seguirá cronograma com base nos ensinos/anos/séries e pode ser realizado pelo link: www.matriculas.am.gov.br.

A partir desta segunda, alunos do Ensino Médio estão liberados para efetuar suas transferências. Em seguida, entre 23 e 30 de julho, juntamente aos estudantes finalistas, os alunos do Ensino Fundamental 2 poderão usufruir do serviço.

Por fim, de 28 a 30 de julho, os estudantes do Ensino Fundamental 1 também estarão aptos a realizar as suas transferências.

Reserva on-line - Vagas

A secretaria reforça que o atendimento on-line garante somente a reserva da vaga. Para confirmá-la, o pai, responsável ou aluno maior de idade deverá se dirigir a uma das coordenadorias distritais e regionais de Educação (CDEs e CREs), munido, indispensavelmente, dos documentos requeridos durante a realização da reserva da vaga.

Use máscara

É obrigatório ainda que o solicitante, no ato de confirmação da transferência, respeite todos os protocolos de Saúde, como o uso de máscara de pano e álcool em gel 70%.

Matrículas

No período de 6 a 16 de julho, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto registrou a matrícula de 506 novos estudantes na rede pública estadual do Amazonas.

O número corresponde a alunos do Ensino Médio (218), Ensino Fundamental 2 (124), Ensino Fundamental 1 (102), EJA Médio (32), EJA Anos Finais (25) e EJA Anos Iniciais (5).

Endereços das CDEs:

• CDE 1: Avenida Joaquim Nabuco, 2.274, esquina com a Japurá, Centro de Manaus

• CDE 2: Rua Cruzeiro, nº 4, Betânia - Manaus

• CDE 3: Avenida Professor Nilton Lins, 3.295, Bloco 1, Parque das Laranjeiras- Manaus

• CDE 4: Avenida Brasil, 460, Santo Antônio - Manaus

• CDE 5: Avenida Autaz Mirim, 9.018, Novo Aleixo - Manaus

• CDE 6: Avenida Max Teixeira, 1.041, Cidade Nova - Manaus

• CDE 7: Avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, 30, Colônia Terra Nova - Manaus

