Universidades britânicas recebem inscrições de estudantes brasileiros

São Paulo - O Reino Unido vem se destacando há anos como um dos principais destinos para quem busca educação internacional de qualidade. Há quatro universidades britânicas entre as top 10 no mundo e 18 delas estão entre as top 100.

O governo britânico lançará em 2021 a “new Graduate route”, uma oferta mais robusta para estudantes internacionais, que vai permitir aos estudantes a permanência no Reino Unido até dois anos após o término de seu curso de pós-graduação, incluindo a possibilidade de trabalharem durante este período - Veja aqui: https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2019/10/14/fact-sheet-graduateimmigration-route



“Embora os processos de admissão e as formas de ensino sejam diferentes, se adaptando a realidade que vivemos, as universidades britânicas continuarão abertas a estudantes internacionais, primando pelo ensino de qualidade. Isso se aplica tanto para alunos internacionais indo para o Reino Unido para estudar, quanto para parcerias de educação transnacional. As instituições serão flexíveis para lidar com situações diferentes, como a impossibilidade do estudante viajar para o Reino Unido no início do ano letivo”, explica Barbara Lotierzo, Gerente da área de Educação do Governo Britânico no Brasil.

As instituições também estão assegurando a seus futuros estudantes que suas qualificações continuarão a ter validade internacional, sejam as aulas realizadas no modo tradicional, online ou de forma híbrida.

Serviço de saúde

O serviço nacional de saúde britânico (National Health Service - NHS) tem cuidado de estrangeiros neste período e vai continuar. Ele já está disponível gratuitamente para estudantes de todos os países e nenhuma taxa é cobrada pelo teste, mesmo que ele dê negativo.

O tratamento para os que testarem positivo também não tem nenhum custo. Mais informações sobre o serviço podem ser pesquisadas online: www.111.nhs.uk/covid-19.

Ressalta-se ainda que, a fim de manter todas as medidas de segurança e o número de transmissões o mais baixo possível, todas as chegadas internacionais ao Reino Unido terão de fornecer contato e informação sobre sua acomodação na imigração e se isolar no local nos primeiros 14 dias após o desembarque.

Conheça algumas universidades britânicas com inscrições abertas e cursos gratuitos:

1-Universidade de Oxford

A Universidade Oxford está oferecendo acesso livre aos cursos online Epigeum. Os cursos apoiam a Educação Superior e oferecem treinamento para ensino, aprendizado híbrido e ensino para universidade: https://www.epigeum.com/epigeum-insights/news/moving-to-online-teaching-in-response-to-the-coronaviruscovid-19-free-access-to-epigeum-resources-that-may-help/

2-Universidade de Cambridge

A Universidade de Cambridge liberou o acesso para trabalhos de referência e livros acadêmicos de Cambridge para bibliotecas de universidades e seus estudantes: https://www.cambridge.org/gb/academic/covid-19-resources-and-information

3-Universidade de Londres

A Universidade de Londres é uma das maiores e mais diversas universidades no Reino Unido, com mais de 120 mil estudantes em Londres e mais de 50 mil estudantes em 190 países: https://london.ac.uk/. Ela participa da iniciativa da Coursera, que está ajudando estudantes a aprender online em resposta ao coronavírus: www.coursera.org/coronavirus.

4-Universidade de Liverpool

A Universidade de Liverpool é líder em pós-graduação e disponibilizou recursos de ensino e aprendizado. Entre eles, o Centro de Inovação em Educação oferece vídeos sobre design de currículo e estudos de casos: www.liverpool.ac.uk/centre-for-innovation-in-education/resources/all-resources.

5- Universidade de Edimbugo

A Universidade de Edimburgo oferece cursos online gratuitos para melhorar habilidades acadêmicas ou desenvolvimento pessoal: www.ed.ac.uk/studying/online-learning/free-short-courses/free-online-courses.