Sesc Amazonas oferece vagas para Educação de Jovens e Adultos

O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para bolsas de estudo gratuitas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), até o dia 10 de agosto | Foto: Reprodução

Manaus- O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para bolsas de estudo gratuitas para Educação de Jovens e Adultos (EJA), até o dia 10 de agosto. As aulas acontecem no Centro de Educação Sesc Danilo de Matos Areosa, situado na Rua Henrique Antony, esquina com a Av. Epaminondas, Centro da cidade.

As vagas destinam-se preferencialmente aos comerciários, seus dependentes e aos estudantes egresso da rede pública da educação básica, cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais.

As inscrições estão sendo realizadas na secretaria da Seção de Educação do Centro de Educação Sesc Danilo de Matos Areosa, de 8:30h às 17:30h (segunda a sexta-feira) e de 9h às 13h (sábado). Para inscrever-se é necessária apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência (emissão inferior a 60 dias), comprovante de renda e documentos pessoais (RG e CPF) das pessoas que possuem rendimento na residência do candidato.

São oferecidas 55 novas vagas, sendo 19 vagas para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 12 vagas para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e 24 vagas para o Ensino Médio através do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, por meio do ensino híbrido das 18h30 às 21h50, a previsão de início para o dia 24 de agosto com término no mês de dezembro de 2020.

Confira o edital: www.sesc-am.com.br/pcg

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Capes abre inscrições para cursos de aprimoramento profissional

Detran-AM reabre inscrições para curso de motorista de ambulância