Bolsas de pós-graduação de 10 mil dólares são oferecidas a engenheiras

Brasil - Estão abertas as inscrições para o programa Amelia Earhart Fellowship 2021, de bolsas de pós-graduação especificamente para mulheres que estejam cursando doutorado em Engenharia Aeroespacial ou nas áreas relacionadas, como Engenharia Aeronáutica ou Astronomia, por exemplo. São 30 bolsas que podem chegar ao valor de US$10 mil dólares, o que corresponde a quase R$ 53 mil. A oportunidade é oferecida pela Zonta International Foundation.

O melhor, não há necessidade de sair do Brasil. As bolsas são oferecidas para auxiliar nos custos daquelas que quiserem estudar em alguma instituição brasileira reconhecida. Para se inscrever é necessário que a candidata já tenha cursado um ano de doutorado e o fim do programa deve ser em abril de 2021 ou depois, mas não antes.

As inscrições são feitas online no site da Fundação a té o dia 15 de novembro. Entre os documentos necessários está o plano de estudos, histórico acadêmico, cópias de artigos publicados e três cartas de recomendação de professores universitários.

A Fundação incentiva as mulheres da área que tenham vontade de cursar uma pós-graduação, e tenham acesso ao mercado de trabalho. Já foram concedidas bolsas a mulheres de 73 países diferentes, com cerca de US$10,3 milhões de dólares.

