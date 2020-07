Bolsas para pesquisa são oferecidas pela Universidade de Sydney

Manaus - As inscrições para o programa University of Sydney International Strategic Scholarship, da Universidade de Sydney, estão abertas e seguem até o dia 31 de agosto. O valor da bolsa é de US$ 35 mil dólares australianos por ano. Aos que cursarem mestrado com foco em pesquisa, o benefício tem duração de até dois anos. Aos doutorandos, a duração é de até três anos e meio.



É necessário que o pesquisador tenha um tema e um esboço do projeto, consiga encontrar um orientador na Universidade e então entre em contato com ele através de uma das plataformas do programa .Durante o contato, o pesquisador deve explicar quais dinâmicas acadêmicas ele pretende seguir e informar experiências anteriores. Após ter a proposta aceita, o candidato poderá então seguir com o processo de aplicação.



Para se inscrever basta acessar o site da US e atender aos critérios estabelecidos como teste de proficiência em inglês, duas cartas de recomendação e projeto de pesquisa alinhado com o orientador. É importante que o candidato informe no momento da aplicação que tem interesse na bolsa de estudos.

