Inscrições abertas para competição brasileira para criação de startups

Competição irá selecionar alunos do Ensino Fundamental II ou Médio de todo o país para a criação de startups | Foto: Divulgação/ Samsung

Competição irá selecionar alunos do Ensino Fundamental II ou Médio de todo o país para a criação de startups. Jovens a partir dos 12 anos (completados até o dia 10 de julho de 2020), tendo até o dia 10 de agosto para realizar suas inscrições. Trata-se do Start SFB ( http://startfb.com.br/ ), que tem como foco o empreendedorismo.

O objetivo é descobrir é desenvolver jovens inovadores em todo o país. Serão selecionados 8 projetos, com apoio de mentores do SFB. Cada equipe deve ter obrigatoriamente 3 participantes. O concurso é limitado às primeiras 400 equipes inscritas. Não há qualquer custo de participação, mas é fundamental que os alunos tenham na equipe um computador com webcam, microfone e conexão estável de internet para participar de todas as fases.

O processo será totalmente virtual por meio da plataforma DreamShaper, que irá capacitar os participantes, mesmo sem conhecimento prévio sobre startups e criação de empresas. “O momento em que vivemos, especialmente por conta da pandemia, é mais que propício para o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem professores e alunos”, afirma João Borges, CEO da DreamShaper. Ele também ressaltou a importância do projeto sobre o olhar da inclusão social e do fomento ao empreendedorismo para jovens.

AGENDA

De 15 de agosto e 15 de setembro será feito o aprimoramento do projeto com apoio de mentores. No dia 20 de setembro, a equipe de jurados, formada por grandes empreendedores e líderes, escolherá os 16 projetos (8 de cada categoria) mais inovadores, bem validados e com maior potencial de sucesso no mercado.

Entre 21 e 30 de setembro, os mentores auxiliam os finalistas em suas apresentações. No dia 1º de outubro ocorre o chamado Demo Day, no qual os vencedores serão conhecidos. As apresentações serão virtuais e gravadas, com transmissão para todo o país.

Entre os jurados estão Ribamar Monteiro e José Henrique, diretores da Santillana, Lulcey Vitor, diretora de marketing estratégico da Santillana, e Maria Teófilo, fundadora do EduqHub. Caberá a eles a avaliação dos projetos levando em consideração sua tecnologia, impacto socioambiental, diversidade, inclusão, acessibilidade, inovação, conceito e viabilidade. Os três primeiros lugares ganharão iPhones, Apple Watchs e iPads. O vencedor do público terá direito a um Kindle por participante.

*com informações da assessoria

