Semed deve fazer nova convocação de 326 professores em agosto

Manaus - A presidente da 4ª Comissão de Educação, da Câmara Municipal de Manaus (Comed/CMM), Professora Jacqueline, destacou, na quinta-feira (30), a nova convocação para professores de nível superior da rede municipal de ensino, que deverá ser feita em agosto pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Ao todo, deverão ser abertas mais de 326 novas vagas, sendo 116 para educação infantil e 210 para turmas do ensino fundamental 1, para turmas do primeiro ao quinto ano.

A nova convocação está em processo de tramitação, de acordo com reunião com subsecretário de finanças da Semed, Thiago Sarubi, e a expectativa é que no início de agosto seja publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

A vereadora destacou a informação o feito histórico para a categoria.

“Essa é a primeira vez que um concurso público para a rede municipal de ensino consegue um número tão expressivo de profissionais convocados, e por um período estendido”, ressaltou.

A previsão é que sejam convocados 40 professores de ensino infantil para a Divisão Distrital de Zonas (DDZ) Leste 1, e 40 para a DDZ Leste 2. Para a DDZ Norte serão 36 novos convocados. Aos alunos do primeiro ao quinto ano serão 143 para a DDZ Oeste, 14 para a DDZ Sul, 45 para a DDZ Norte e oito para a DDZ Leste 2.

Em números

Dos 5.433 professores classificados, 2.937 já foram nomeados, sendo 2.537 a mais das 400 vagas oferecidas no edital. No ano passado, o projeto número 132/2019, de autoria do Executivo Municipal e relatoria da Professora Jacqueline, foi aprovado para criação de 1,5 mil vagas para os professores do cadastro reserva, classificados no concurso.

Já este ano, o certame teve a prorrogação por mais dois anos do período de vigência e suspensão do prazo por conta da pandemia.

